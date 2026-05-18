¿Sin experiencia? Solo dos jugadores de Pumas han jugado una FINAL en la Liga BBVA MX

La Gran Final del Torneo Clausura 2026 tiene protagonistas, Cruz Azul y Pumas UNAM no solo pondrá frente a frente a dos de las mejores plantillas de la Liga BBVA MX, sino que también desatará un choque de realidades contrastantes en cuanto a experiencia en escenarios límite. En el campamento de La Máquina, la memoria de la última final disputada en el Clausura 2024 sigue fresca, y un bloque de diez futbolistas de la actual plantilla buscará sacudirse los fantasmas de aquella dolorosa derrota ante el América.

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El conjunto cementero, la continuidad ha sido la clave del éxito. Cinco piezas fundamentales de aquella columna vertebral que saltó a la cancha como titular frente a las Águilas en el Estadio Azteca (Banorte actualmente) se mantienen firmes en el once inicial: el guardameta colombiano Kevin Mier, la muralla defensiva conformada por los sudamericanos Willer Ditta y Gonzalo Piovi, el cerebro del mediocampo Carlos Rodríguez, y el incansable carrilero argentino Carlos Rotondi.

A este núcleo se suman cinco elementos que estuvieron en esa plantilla y vivieron aquella final desde el banquillo de suplentes o el entorno inmediato del club. Érik Lira, aunque no estará en esta serie final al estar convocado en la Selección Mexicana, el portero suplente Andrés Gudiño y a las joyas de la cantera celeste: Mateo Levy, Bryan Gamboa y Amaury Morales. Asimismo, el uruguayo Gabriel "Toro" Fernández cierra este grupo de diez integrantes; aunque no estuvo disponible en la banca por una severa lesión de ligamento cruzado a inicios de 2024.

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Antuna y Robert Morales: La contraparte de Pumas

En el plantel de los Pumas, el panorama de veteranía en finales de Liga BBVA MX es radicalmente opuesto. De manera increíble, solo dos futbolistas del conjunto universitario sabe lo que es disputar el partido por el título, y se trata, precisamente, de un viejo conocido de la fanaticada cementera: Uriel Antuna y el paraguayo Robert Morales, que busca el tricampeonato consecutivo.

El destino ha querido que el "Brujo", quien fuera el hombre más desequilibrante de Cruz Azul en aquella recordada final de 2024 e incluso anotara el gol celeste en el partido de ida, sea hoy uno de los dos que tiene la experiencia en estas instancias para la escuadra del Pedregal. Por su parte, Robert Morales, no solo sabe muy bien lo que es jugar una final en el futbol mexicano, sino sabe lo que es levantar le trofeo de campeón en dos ocaciones con el Toluca y busca en esta final levantarla por tercera vez en forma consecutiva.

El drama está servido para los próximos 180 minutos. ¿Pesará la experiencia colectiva de La Máquina en busca de su redención, o la jerarquía de Antuna y la ‘Pantera’ guiarán a los Pumas a romper su sequía?

