La FIFA revoluciona los penales: El drástico cambio que debuta en los 16vos de final del Mundial 2026™

La gran novedad en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™no solo estará en la cancha, sino en el reglamento. En un movimiento extraordinario en plena competencia, la FIFA ha solicitado autorización a la International Football Association Board (IFAB) para modificar de forma inmediata el protocolo que determina las tandas de penales.

Te puede interesar: Panamá vs Croacia: Ver GRATIS y EN VIVO resultado de la transmisión HOY martes 23 de junio, partido con Luka Modric del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM; marcador online

Resumen y goles Noruega vs. Senegal en un partidazo en La Copa Mundial de la FIFA 2026

Según reporta el prestigioso diario británico The Times, la medida busca transformar un sistema que se consideraba injusto para los equipos involucrados en la definición desde los once pasos.

Un solo volado para la tanda de penaltis

Hasta el día de hoy, el reglamento establecía la realización de dos lanzamientos de moneda independientes antes de iniciar la tanda: el primero servía para decidir qué equipo ejecutaba el primer disparo y el segundo para elegir la portería donde se realizarían los cobros.

A partir de esta ronda de eliminación directa, el protocolo se reducirá a un solo sorteo. El funcionamiento será el siguiente:

El ganador del volado tendrá el derecho de elegir si desea patear primero o segundo.

tendrá el derecho de elegir si desea patear primero o segundo. El perdedor del volado no se quedará con las manos vacías, ya que obtendrá automáticamente el derecho de elegir la portería en la que se llevará a cabo la definición.

Con este ajuste, el máximo organismo del futbol mundial pretende equilibrar la balanza psicológica y evitar que una sola escuadra gane ambos sorteos, obteniendo dos ventajas estratégicas consecutivas.

TE PUEDE INTERESAR:



El antecedente que detonó el cambio en la regla

Este ajuste reglamentario en pleno torneo no es una casualidad. La medida surge como respuesta directa a la polémica desatada en competiciones internacionales recientes. El detonante principal fue la final de la UEFA Champions League, donde el Arsenal cayó ante el Paris Saint-Germain. En aquella ocasión, el club inglés perdió ambos volados previos a los penales, una situación que generó un fuerte descontento en el seno gunner, al sentirse perjudicados por el azar antes de que rodara el balón.

