Los juegos que transmitirá GRATIS TV Azteca esta semana del 22 al 27 de junio en el Mundial 2026™

La señal de TV Azteca se alista para continuar llevando la máxima emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ completamente GRATIS a los hogares mexicanos. Del 22 al 27 de junio, el "Canal del Mundial" presentará una cartelera espectacular que incluye duelos de potencias europeas, choques sudamericanos de alto voltaje y, de manera muy especial, la esperada participación de la Selección Mexicana en su tercer encuentro en la Fase de Grupos.

México vs Chequia: EN VIVO y GRATIS, el último juego del Grupo A del Mundial 2026, a través de TV Azteca

Toma nota de los horarios para que no te pierdas un solo minuto de las mejores transmisiones con Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Jorge Valdano, entre otros:

La cartelera mundialista de TV Azteca

Lunes 22 de junio | Noruega vs. Senegal — 18:00 hrs. Un choque de contrastes físicos y velocidad para abrir la semana con el Grupo I.

| — 18:00 hrs. Un choque de contrastes físicos y velocidad para abrir la semana con el Grupo I. Martes 23 de junio | Colombia vs. RD Congo — 20:00 hrs. Los cafetaleros buscan imponer su ritmo en horario estelar frente a una de las sorpresas africanas.

| — 20:00 hrs. Los cafetaleros buscan imponer su ritmo en horario estelar frente a una de las sorpresas africanas. Miércoles 24 de junio | Chequia vs. México — 19:00 hrs. ¡El partido de la jornada! El conjunto azteca sale por el paso perfecto en casa en un encuentro que paralizará al país.

| — 19:00 hrs. El conjunto azteca sale por el paso perfecto en casa en un encuentro que paralizará al país. Jueves 25 de junio | Ecuador vs. Alemania — 14:00 hrs. Una prueba de fuego para los sudamericanos ante una escuadra teutona que siempre es favorita al título.

| — 14:00 hrs. Una prueba de fuego para los sudamericanos ante una escuadra teutona que siempre es favorita al título. Viernes 26 de junio | Uruguay vs. España — 18:00 hrs. Clásico transatlántico. Garra charrúa contra el futbol de posesión de la "Furia Roja".

| — 18:00 hrs. Clásico transatlántico. Garra charrúa contra el futbol de posesión de la "Furia Roja". Sábado 27 de junio | Panamá vs. Inglaterra — 15:00 hrs. Los canaleros buscan la hazaña histórica ante el poderoso arsenal británico.

| — 15:00 hrs. Los canaleros buscan la hazaña histórica ante el poderoso arsenal británico. Sábado 27 de junio | Colombia vs. Portugal — 17:30 hrs. Doble cartelera sabatina imperdible con el talento luso frente a los sudamericanos.

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Sin duda alguna, todas las miradas de la afición azteca estarán puestas en el compromiso del miércoles por la noche. Tras los primeros roces del certamen, el conjunto dirigido por Javier Aguirre tiene una cita frente a Chequia.

Además de la participación nacional, el cierre de la semana se perfila de pronóstico reservado. El viernes y el sábado concentran duelos de calibre definitivo con escuadras de la talla de España, Portugal y Alemania, que buscarán asegurar sus respectivos boletos a la ronda de eliminación directa.

