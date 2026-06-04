Matías Almeyda se robaría para Rayados el refuerzo que tanto quería Chivas

Así como Matías Almeyda incorporaría en Rayados a dos refuerzos que nadie esperaba, se habla de que el DT de Monterrey también tendría un nuevo jugador en su plantilla y se trataría nada menos que de un crack que había sido buscado por Chivas en diferentes mercados de fichajes.

En esta ocasión, el ex entrenador del Rebaño Sagrado podría arruinar sus planes con una de las joyas más cotizadas de las fuerzas básicas. Matías Almeyda, DT de doble nacionalidad, asumió oficialmente la dirección técnica de La Pandilla y comenzó a evaluar cada rincón de la institución regiomontana. Por eso se quedaría con una de las promesas que la directiva rojiblanca.

Matías Almeyda dejaría en Rayados de Monterrey al jugador que quería Chivas

El estratega argentino puso la mirada fija en reforzar su proyecto a futuro. De acuerdo con información de El Bolero, el técnico tiene la intención de otorgar un voto de confianza a los canteranos en su nuevo proceso. El reporte indica que Almeyda planea incluir a Aldo De Nigris Jr. Este atacante era tenido en el radar por Chivas pero haría la pretemporada en Monterrey.

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¿Quién es Aldo De Nigris Jr., el jugador que Almeyda tendría en Rayados?

Aldo Patricio de Nigris González es un delantero centro de 18 años surgido de la cantera de Monterrey. El atacante lleva el futbol en la sangre al ser hijo de la leyenda regiomontana Aldo de Nigris y sobrino de Antonio de Nigris, lo que genera altas expectativas sobre su desarrollo profesional.

Aldo la rompe en las Fuerzas Básicas y entrena con el primer equipo a sus 17 años.|@rayados_fb

El juvenil demostró su capacidad goleadora en las categorías inferiores de la Liga BBVA MX, donde se coronó campeón de goleo de la categoría Sub-17. Su crecimiento se consolidó a nivel internacional durante la Copa Mundial de la FIFA™ Sub 17 celebrada en Qatar, certamen en el que marcó anotaciones importantes ante Corea del Sur y Suiza.

Su destacado rendimiento en el torneo internacional despertó el interés del Rebaño Sagrado. A pesar del seguimiento del conjunto tapatío, la llegada de Almeyda al banquillo de Rayados apunta a frenar cualquier intento de negociación por De Nigris, ya que el técnico busca observar todos los prospectos para el plantel mayor en la Sultana del Norte.

