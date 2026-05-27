Matías Almeyda toma sus primeras 2 grandes decisiones en Rayados de Monterrey

El arribo del nuevo estratega Matías Almeyda traería consigo pedidos a los jugadores que casi ningún DT hace. Se vienen cambios grandes en Rayados de Monterrey y se comenzarán a ver prácticamente desde que tome las riendas del equipo regiomontano. El estratega argentino llegará a la Sultana del Norte este viernes 29 de mayo y tomaría 2 grandes decisiones.

Así como se espera que Rayados le arrebate un jugador al América, el arribo de Almeyda ha generado una alta expectativa en una afición que espera con ansias su presentación oficial. La llegada del "Pelado" marca el inicio de un proyecto muy ambicioso. Almeyda tomará dos decisiones que tienen que ver con el calendario de cara al Torneo Apertura 2026.

La primera decisión de Almeyda: el comienzo de la pretemporada

El calendario de Rayados ya está marcado y es sumamente preciso para el plantel. La primera determinación del técnico es iniciar la pretemporada en casa. El 1 de junio el plantel se reunirá en las instalaciones de El Barrial para comenzar los entrenamientos formales.

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Mientras se dará esa semana de evaluación directa y trabajos de aspecto físico y futbolístico hasta el 7 de junio, la fecha coincide con la integración de Dennis te Kloese al proyecto. Según los periodistas Willie González y Felipe Galindo, el director deportivo de Rayados, reportará el próximo 6 de junio.

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La idea del Monterrey es que este profesional lidere la plantilla profesional de futbol junto al estratega argentino. Se espera que el exfutbolista neerlandés se encargue de las gestiones de pantalón largo, el cierre de acuerdos y los ajustes finales de la plantilla.

La segunda decisión de Matías Almeyda: playa y resistencia en la Riviera Maya

La segunda decisión clave implica un cambio radical de escenario con un trabajo en la costa que es innegociable. El equipo se trasladará a la Riviera Maya para realizar la etapa física más exigente del verano, la cual durará exactamente 12 días, del 10 al 22 de junio.

Los reportes indican que Almeyda no quiere dejar ningún detalle al azar para que la escuadra albiazul encare un torneo de máxima exigencia con una hoja de ruta clara, buscando cumplir las expectativas de la directiva de Rayados de Monterrey.

