Camilo Vargas llegaría a un récord histórico en la Liga BBVA MX

Mientras Atlas dejaría ir a un extranjero por el cupo NFM, Camilo Vargas volvió a demostrar por qué es uno de los referentes. En la victoria 2-1 sobre Tigres durante la Jornada 4 del Apertura 2026, el portero colombiano fue decisivo al detener un penalti que terminó siendo clave para que los rojinegros se quedaran con los tres puntos. Ahora va por un récord.

Con esa atajada, Vargas llegó a 18 penales detenidos en la Liga BBVA MX, una cifra que ya lo coloca entre los porteros más destacados en este apartado. Ahora, el colombiano tiene por delante un objetivo todavía mayor: alcanzar el récord histórico del futbol mexicano. En tanto, Atlas perdió a un refuerzo que quería mucho.

Camilo Vargas está cerca del podio histórico

Con sus 18 penales atajados, Vargas ya se convirtió en el guardameta extranjero con más disparos detenidos desde los once metros en la historia del futbol mexicano, superando a figuras como Hernán Cristante y Federico Vilar.

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El siguiente objetivo del arquero del Atlas es acercarse al grupo de los tres porteros con más penales detenidos en la historia de la competencia.

18 PENALES ATAJADOS. HISTORIA BAJO LOS TRES PALOS. CAMILO VARGAS, SEÑORES, SOLO ÉL.🧤😍#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/3tRZiI0Amh — Atlas FC (@AtlasFC) August 16, 2026

Actualmente, Vargas está a dos atajadas de igualar las 20 de Marco Antonio Ferreira, mientras que el tercer puesto absoluto pertenece a Adrián Chávez, quien consiguió detener 24 penales durante su trayectoria.

La diferencia todavía es considerable, pero el colombiano cuenta con un factor importante a su favor: continúa siendo el titular indiscutible del Atlas y tiene contrato con la institución hasta 2027. Por lo tanto, tendrá tiempo para intentar lograrlo.

El colombiano quiere un contrato por 3 años más, pero la directiva solo le ofrece de un año|@kmilov12

El récord que comparten Oswaldo Sánchez y Jesús Corona

El objetivo más importante para Camilo Vargas está todavía más arriba. Oswaldo Sánchez y José de Jesús Corona comparten el récord histórico con 25 penales detenidos en el futbol mexicano.

El portero colombiano necesita siete atajadas más para alcanzar esa cifra y convertirse en uno de los máximos especialistas de todos los tiempos. Aunque todavía existe una diferencia importante, su continuidad en el Atlas mantiene abierta la posibilidad. Solo le faltan 7 penales contenidos para ser el mejor de la historia.

Vargas ya dejó atrás a los porteros extranjeros que habían dominado esta estadística y ahora apunta a los nombres más importantes del futbol mexicano.

