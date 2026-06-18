Camilo Vargas triunfa en el Mundial 2026, pero estuvo a punto de ABANDONAR el fútbol para siempre

Camilo Vargas salió de titular este miércoles 17 de junio en la presentación de la Selección de Colombia en contra de la debutante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM en el Estadio de la Ciudad de México; sin embargo, el guardameta del Atlas estuvo a punto de perderse este gran día.

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Camilo Vargas estuvo a punto de retirarse del futbol

Camilo Vargas brilla hoy como el portero titular de la Selección de Colombia y del Atlas; sin embargo, su realidad pudo haber sido muy distinta cuando a los 20 años estuvo a punto de retirarse debido a las fuertes críticas recibidas tras el Torneo Sudamericano Sub 20 de 2009.

En aquel torneo celebrado en Venezuela, Vargas y la Selección Colombiana recibió duras críticas por su desempeño en donde solo pudieron ganar un partido de la primera fase y quedaron penúltimos de la Fase Final.

Vargas pensó seriamente en el retiro ante los señalamientos, pero gracias a Agustín Julio, un experimentado guardameta y compañero suyo en el Independiente de Santa Fe, el portero decidió continuar en su aventura como profesional.

Camilo Vargas of Colombia during the match Uzbekistan vs (and) Colombia as part of the FIFA World Cup 2026, first stage, Group K, at Mexico City Stadium, on June 17, 2026, Mexico City, Mexico.|Ulises Naranjo/Ulises Naranjo

La paciencia fue un factor clave para Vargas quien poco a poco se ganó un lugar en la titularidad de Santa Fe, incluso alternando con Julio, para después dar el salto Atlético Nacional, Argentinos Juniors y más tarde en Atlas y ahora como titular en la Selección Colombiana en el Mundial 2026 dejando en la banca a un histórico como David Ospina.

Camilo Vargas buscará llevar a buen puerto a cuadro cafetalero y avanzar a la fase de eliminación directa en un grupo que comparten con Portugal y la República Democrática del Congo.

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