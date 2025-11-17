El camino de las finalistas: así llegan América y Tigres a la final del torneo

Ya se confirmó cómo se jugará la final de la Liga BBVA MX femenil que enfrentará al Club América y a Tigres de la UANL para determinar quiénes serán las campeonas del Torneo Apertura 2025 del futbol mexicano. Ambos equipos llegan tras un camino con interesantes partidos, aunque las de Coapa resolvieron con mayor facilidad sus cruces anteriores.

América venció a Chivas en semifinales con un global de 4-0 (2-0 y 2-0), mientras que en cuartos de final había vencido a las Rayadas de Monterrey por 6-1 (1-1 y 5-0). Por su parte, Tigres le ganó en semifinales 3-2 a Cruz Azul (1-1 y 2-1), mientras que antes se había impuesto frente a Juárez por 1-0 (1-0 y 0-0) en cuartos de final.

¿Cuándo se jugará la final de la Liga BBVA MX femenil?

El encuentro de ida tendrá a los de Coapa como locales en el estadio Ciudad de los Deportes; y se disputará el próximo jueves 20 de noviembre a las 8:00 pm (hora CDMX). Por otra parte, la vuelta tendrá de locales a los de Nuevo León el siguiente domingo 23 noviembre a las 5:00 pm en el Estadio Universitario 'El Volcán'

¿Cuánto cuestan los boletos para la final del Torneo Apertura 2025 femenil?

Para el duelo de ida en el estadio Ciudad de los Deportes los precios son: 150 pesos (cabeceras), 250 pesos (platea Esquinas), 350 pesos (platea Central) y 500 pesos (Especial Club).

En tanto, para el cotejo en el Estadio Universitario 'El Volcán', los valores de las boletas son: 220 pesos (Preferente Sur y Norte), 250 pesos (Butaca Sur), 300 pesos (Preferente Numerado) y 400 pesos (Platea).

Todas las finales que han jugado el Club América y Tigres UANL femenil

Apertura 2018: América 3-3 Tigres (América se coronó por penales)

Apertura 2022: Tigres 3-0 América

Apertura 2023: Tigres 3-0 América

Por otra parte, en total América ha ganado 2 finales (Apertura 2018, Clausura 2023) y Tigres ha conquistado 6 títulos de Liga MX (Clausura 2018, Clausura 2019, Guard1anes 2020, Guard1anes 2021, Apertura 2022, Apertura 2023). En total, el palmarés de las felinas incluye 9 consagraciones, mientras las águilas están en 2 trofeos.

