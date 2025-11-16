Le cerró las puertas a América y a Chivas, pero hoy pierde la categoría con su club en Sudamérica

Todo futbolista mexicano sueña con jugar ya sea en Chivas o en el Club América, dos de los equipos más importantes de la Liga BBVA MX históricamente. No todos han tenido el privilegio de vestir alguna de estas dos camisetas, pero existió un futbolista que fue pretendido por ambos, pero pese a ello, decidió rechazar la oportunidad. Hoy jugará en segunda división tras perder la categoría con su club.

Luca Martínez Dupuy descendió con Godoy Cruz de Argentina

Luca Martínez Dupuy, quien fue pretendido por Chivas y América en un pasado, vivió uno de los momentos más duros que un futbolista puede padecer dentro del terreno de juego: perder la categoría y bajar a segunda división. Su club, Godoy Cruz, empató con Deportivo Riestra , resultado que determinó su estancia en la segunda división del futbol argentino de cara al 2026.

El futbolista mexicano de 24 años ingresó en el minuto 83 de partido con el objetivo de cambiar la historia y el resultado, pero poco pudo hacer para evitar el descenso. Finalizado los 90 minutos, el estadio se convirtió en un mar de lágrimas entre aficionados y jugadores, luego de no conseguir el objetivo de mantenerse en Primera División. Dupuy fue catalogado como una promesa mexicana, pero su presente es desolador.

La carrera de Luca Martínez Dupuy en Argentina

A pesar de haber nacido en San Luis, México, Martínez Dupuy realizó toda su carrera profesional en el futbol argentino. Se formó en las fuerzas básicas de Rosario Central hasta que debutó con el primer equipo en el año 2021. Sin embargo, estos últimos años comenzó a tener menor protagonismo en el equipo que juega Ángel Di María, por lo que fue vendido a Godoy Cruz a principios de 2025. Ahora, le tocará jugar en segunda división.

De futura a estrella a ser olvidado por la Selección Mexicana

Dupuy fue seguido de cerca por la Selección Mexicana desde las categorías menores, participando en microciclos y torneos juveniles. A pesar de también tener la nacionalidad argentina, el atacante decidió defender los colores de nuestro país y debutó con la Selección Mayor el 31 de mayo de 2024, bajo el mando de Jaime Lozano. Sin embargo, desde su llegada a Godoy Cruz, no ha vuelto a ser llamado por México.

Su última participación con la Sub-23 fue el 10 de octubre de 2024 ante Países Bajos y, con contrato hasta diciembre de 2027, todo parece indicar que el mexicano jugará en la segunda división de Argentina la próxima temporada. Sin lugar a dudas, un futuro poco alentador para un jugador que supo captar la atención de la Selección Mexicana.