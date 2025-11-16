Chivas le gana a Toluca en este ranking que pocos imaginaban y es un orgullo para los chivahermanos

Chivas no pudo superar a Toluca en la Tabla General de la Liga BBVA MX, pero sí le ganaron en el ranking de mayores goleadores mexicanos, un mérito que nadie se imaginaba, pero que llena de orgullo a los chivahermanos de cara a enfrentar los Cuartos de Final ante Cruz Azul, que sufrió la baja de Kevin Mier por una fractura de tibia .

En la lista de la plataforma Transfermarkt figura el cuadro rojiblanco en primer lugar al marcar 27 goles en el Apertura 2025, 12 de ellos de Armando “Hormiga” González, quien se proclamó campeón de goleo junto a Paulinho y Joao Pedro . Estos fueron todos los anotadores del Guadalajara:



Armando “Hormiga” González- 12

Roberto Alvarado – 3

Bryan González – 2

Efraín Álvarez – 2

Santiago Sandoval - 2

Cade Cowell – 1

Javier Hernández – 1

Omar Govea -1

Daniel Aguirre -1

Luis Romo -1

Diego Campillo -1

Chivas El Rebaño Sagrado superó a Toluca como el equipo con más goles de mexicanos

Por su parte, Toluca fue considerado el mejor equipo al terminar el torneo con el liderato y con un total de 43 goles anotados. Sin embargo, quedó en segundo lugar del ranking debido a que la mayoría de sus artilleros fueron extranjeros, como Paulinho, quien conquistó un tricampeonato de máximo romperredes de la Liga BBVA MX.

El mérito de Chivas y el récord que no pudo romper Toluca

Chivas se supo reponer ante la adversidad, pues durante las primeras jornadas el equipo no hilaba triunfos, hasta que a la mitad del torneo comenzó a repuntar a tal grado de que se metió directo a la Liguilla del Apertura 2025. Además, el cuadro rojiblanco tuvo en sus filas al campeón de goleo, hecho que no lograba desde 2019, cuando Alan Pulido logró tal hito.

Mientras que Toluca fue la mejor ofensiva del torneo al marcar 43 goles en 17 jornadas y estar a punto de romper su propio récord, que fue de 50 tantos en 2002. No obstante, registró su cuarta mejor racha en la historia de torneos cortos, la cual queda conformada de la siguiente manera:

