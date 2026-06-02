TV Azteca transmitirá el México vs Serbia, partido amistoso en el Nemesio Díez

A escasos días de que comience de forma oficial la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección Mexicana comandada por Javier Aguirre se reporta lista para encarar su último duelo de preparación. Este compromiso tendrá lugar en la vibrante cancha del Estadio Nemesio Díez este próximo jueves 4 de junio, donde el combinado azteca buscará pulir los detalles finales ante un sinodal de alta exigencia física: la selección de Serbia.

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El Vasco Aguirre y todo el cuerpo técnico nacional tiene en el Nemesio Díez la última oportunidad para definir el once titular que debutará en la justa mundialista ante Sudáfrica que se jugará el próximo jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México a parir de las 13: 00 horas tiempo del centro de México. No hay mañana para ensayar variantes.

El "Infierno" de Toluca arderá con una afición volcada a cobijar a sus jugadores antes del viaje definitivo. Con la jerarquía europea de Serbia frente a nosotros, el partido promete intensidad desde el silbatazo inicial.

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