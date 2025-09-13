Mazatlán 0-1 Pumas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY viernes 12 de septiembre, partido de la Jornada 8 del Apertura Liga BBVA MX; marcador online

Este 12 de septiembre regresa el tradicional y esperado viernes botanero después de la fecha FIFA en donde México sacó un par de empates con el espectacular partido Mazatlán vs Pumas, mismo que podrás disfrutar en vivo y gratis a través de la inigualable señal de TV Azteca Deportes.

En duelo que se llevará a cabo en el Estadio El Encanto, los Cañoneros dirigidos por Robert Dante Siboldi buscarán un triunfo que los pueda acercar a los puestos que dan un boleto al anhelado Play In.

Del otro lado llegan unos felinos irregulares que no han conseguido los resultados esperados en el inicio del torneo, sin embargo, marchan en el décimo puesto con 3 triunfos, por lo que una victoria en Mazatlán podría catapultarlos hacia los puestos que da un boleto directo a la Liguilla, objetivo principal de Efraín Juárez que tiene la presión de romper la sequía de 14 años sin títulos en el Club Universidad.

Mazatlán vs Pumas EN VIVO y GRATIS, Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Mazatlán vs Pumas, dónde ver en vivo y gratis el partido de la Jornada 8 del Apertura 2025

El partido entre Mazatlán y Pumas podrás verlo en vivo y gratis este viernes 12 de septiembre de 2025 en punto de las 8:50 pm tiempo del centro de México a través de la inigualable señal de TV Azteca Deportes, todo en directo desde Mazatlán, la famosa Perla del Pacífico.

Mazatlán vs Pumas en vivo



Fecha : Viernes 12 de septiembre de 2025

: Viernes 12 de septiembre de 2025 Horario : 8:50 pm tiempo del centro de México

: 8:50 pm tiempo del centro de México Sede : Estadio El Encanto, Mazatlán, Sinaloa

: Estadio El Encanto, Mazatlán, Sinaloa Dónde ver en vivo: Canal 7 de televisión abierta, sitio web de aztecadeportes.com

Mazatlán vs Pumas, alineaciones confirmadas del partido, Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Para el partido entre Mazatlán y Pumas de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX entre Mazatlán y Pumas, los entrenadores Robert Dante Siboldi y Efraín Suárez salen al campo con lo mejor que tienen disponible.

Alineación Mazatlán:



Portero : Ricardo Gutiérrez

: Ricardo Gutiérrez Defensas : Facundo Almada, Mauro Zaleta, Bryan Coluca, Lucas Merolla

: Facundo Almada, Mauro Zaleta, Bryan Coluca, Lucas Merolla Mediocampistas : Sebastián Fierro, Jordan Sierro, Omar Moreno, Nicolás Benedetti

: Sebastián Fierro, Jordan Sierro, Omar Moreno, Nicolás Benedetti Delanteros: Luiz Teodora y Fabio Gomes

Alineación Pumas:

