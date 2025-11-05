Se formó en la Premier League, cuenta con triple nacionalidad y apunta a jugar el Mundial del 2026

Marcelo Flores, juvenil que juega actualmente en los Tigres de la Liga MX sin ser un titular indiscutible y que cuenta con la nacionalidad mexicana y canadiense, podría decidirse a jugar con el cuadro de Canadá, reportan fuentes en los Estados Unidos que creen que el delantero estaría en la convocatoria de la Fecha FIFA para los de la Hoja de Maple, y por ende viendo al horizonte una posible inclusión para el Mundial del 2026.

Marcelo Flores, de 22 años de edad es uno de los futbolistas que han surgido en los últimos años y han llamado la atención, pero se sigue esperando que estalle, por lo que pese a haber jugador con México, Javier Aguirre no lo tendría entre la primera línea de jugadores relevantes.

El reglamento aún deja una luz en el camino para que Marcelo Flores pueda decidirse por un equipo y la pregunta en su cabeza es ¿México o Canadá?, y es posible que este llamado que parece inminente, pueda darle claridad rumbo a su futuro cercano y a largo plazo.

Ahora mismo el jugador Marcelo Flores parece que no esta en la consideración de Javier Aguirre para la Copa del Mundo , pues además en la posición hay muchos nombres que parecen estar levantando la mano y uno de los objetivos que seguramente tiene el jugador, es no perderse el Mundial.

Para Canadá, sí podría ser un elemento de su interés, con experiencia europea y en México, que vendría a darle otra cara al ataque y podría adaptarse al esquema del equipo de Jesse Alan Marsch y es por ello que Flores, ex del Arsenal tendría los partidos ante Ecuador y Venezuela, del 13 y 18 de noviembre, como grandes oportunidades para integrarlo, verlo en acción y darle minutos.

Así la siguiente fecha FIFA se vuelve determinante para la carrera de Flores, cuando el Mundial arranca el 11 de junio del 2026 y las oportunidades están a cuenta gotas y México podría perderse de un jugador, como parece le ocurrió con Alejandro Zendejas.

