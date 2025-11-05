deportes
Noticias
Azteca Deportes
Selección Azteca
Canadá busca quitarle una joven figura a México rumbo al Mundial 2026

El mediocampista de Tigres, Marcelo Flores, quien en el pasado representó a México en categorías menores, fue invitado por la Selección de Canadá

Fernando Campos
Selección Azteca
El mediocampista de Tigres, Marcelo Flores, quien en el pasado representó a México en categorías menores, fue invitado por la Selección de Canadá para integrarse como sparring en la concentración de noviembre para la Fecha FIFA, en lo que podría ser el primer paso hacia un cambio de nacionalidad deportiva con miras al Mundial 2026.

Allan Saint-Maximin y su estilo Karate Kid | El dorsal 97 por su año de nacimiento

¿Por qué jugaría Marcelo Flores con Canadá?

Marcelo Flores, nacido en Ontario y con triple nacionalidad (mexicana, canadiense e inglesa), había elegido representar a la Selección Mexicana en 2021, incluso siendo convocado por Tata Martino para partidos de la Nations League. Sin embargo, su participación fue limitada y no fue considerado para Qatar 2022. Desde entonces, su presencia en el equipo azteca ha sido intermitente, y con la llegada del Vasco Aguirre al banquillo, su lugar parece cada vez más lejano.

Canadá ha lanzado una ofensiva directa para convencer al futbolista de 21 años de sumarse a su proyecto mundialista. La selección de la “Hoja de Maple”, dirigida por Jesse Marsch, busca reforzar su plantilla con talento joven, y Marcelo encaja perfectamente en ese perfil. Su incorporación como invitado en esta Fecha FIFA tiene como objetivo mostrarle el entorno, estilo de trabajo y posibilidades reales de disputar el Mundial como local.

La competencia en la Selección Azteca, con figuras como Alexis Vega, Roberto Alvarado y Diego Lainez, ha dejado a Flores en segundo plano. En cambio, Canadá le ofrece un rol más protagónico y la oportunidad de consolidarse en un equipo que también será anfitrión en 2026.

Según algunos medios, Marcelo Flores está evaluando seriamente la propuesta canadiense, y de aceptarla, podría representar a Canadá en la próxima Copa del Mundo. El cambio sería posible gracias a que no ha disputado partidos oficiales con México en torneos FIFA.

Este movimiento podría significar una pérdida importante para el fútbol mexicano, que ve cómo uno de sus talentos más prometedores se aleja.

