Canadá pierde ante Suiza y tendrá que salir de su país para los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026
Canadá no pudo mantener el primer lugar de su grupo tras perder ante Suiza
La Selección de Canadá no pudo refrendar su condición de anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y cayó 2-1 ante Suiza este miércoles 24 de junio con lo que pierde la cima del Grupo B y la posibilidad de disputar sus partidos de eliminación directa en territorio canadiense.
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Las Selecciones de Canadá y Suiza se enfrentan hoy, martes 24 de junio, en el primer partido de la Jornada 3 de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM. Buscarán definir las posiciones del sector y avanzar a los Dieciseisavos de Final.
Ambas escuadras están empatadas en puntos; sin embargo, son los canadienses los que tienen la obligación de ganar si quieren continuar jugando en casa los próximos partidos de eliminación directa.
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