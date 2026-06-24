Canadá pierde ante Suiza y tendrá que salir de su país para los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026

La Selección de Canadá no pudo refrendar su condición de anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y cayó 2-1 ante Suiza este miércoles 24 de junio con lo que pierde la cima del Grupo B y la posibilidad de disputar sus partidos de eliminación directa en territorio canadiense.

Te invitamos a leer: Marruecos vs Haití: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado de la transmisión HOY miércoles 24 de junio, partido del Grupo C del Mundial 2026; marcador online de partido por internet

Brasil vs Escocia: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado de la transmisión HOY miércoles 24 de junio, partido del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM; marcador online de partido con Vinicius Jr

Las Selecciones de Canadá y Suiza se enfrentan hoy, martes 24 de junio, en el primer partido de la Jornada 3 de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM. Buscarán definir las posiciones del sector y avanzar a los Dieciseisavos de Final.

Ambas escuadras están empatadas en puntos; sin embargo, son los canadienses los que tienen la obligación de ganar si quieren continuar jugando en casa los próximos partidos de eliminación directa.

Te puede interesar: Así va la tabla de goleo del Mundial 2026 HOY miércoles 24 de junio; ¿quién va de líder por la Bota de Oro?

