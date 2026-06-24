Dónde y en qué estadio se juega el partido Suiza vs Canadá en el Mundial 2026

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa este viernes 19 de junio con uno de los encuentros más atractivos de la Jornada 2 del Grupo B. Suiza y Canadá se enfrentarán en un partido que podría comenzar a definir el panorama de clasificación dentro del sector.

Canadá llega a este compromiso después de una contundente victoria en su debut, resultado que le permitió colocarse en la primera posición del grupo gracias a su diferencia de goles. Del otro lado estará Suiza, selección que también busca sumar unidades importantes para acercarse a los dieciseisavos de final.

Fecha, horario y estadio del Suiza vs Canadá

De acuerdo con la página de la FIFA, el encuentro entre Suiza y Canadá se disputará este viernes 19 de junio en la cancha del BC Place Stadium de Vancouver, una de las sedes canadienses de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido arrancará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que en Vancouver se jugará a las 14:00 horas locales. El árbitro designado para este compromiso es el brasileño Ramon Abatti.

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Canadá intentará aprovechar el apoyo de su afición para mantenerse como líder del Grupo B, mientras que Suiza buscará un resultado positivo que le permita escalar posiciones en la clasificación y acercarse a la siguiente ronda del torneo.

Suiza vs Canadá



Fecha: Viernes 19 de junio de 2026

Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: BC Place Stadium

Ciudad: Vancouver, Canadá

Grupo: B

Jornada: 2

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