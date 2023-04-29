La canción con la cual Canelo Álvarez se motiva en su entrenamiento y que recuerda a Rocky

El boxeador tapatío Saúl Canelo Álvarez, se presentará ante su público de Guadalajara el 6 de mayo en el Estadio Akron, compromiso que asume con toda responsabilidad, exigiéndose en el gimnasio, y en el cual hizo sonar una canción especial que motiva, especialmente en el ámbito del boxeo.

En una visita a su gimnasio de Box Azteca a San Diego, California, Canelo Álvarez se encontraba entrenando bajo las instrucciones de Eddy Reynoso y su equipo de trabajo, y en plena sesión, comenzó a sonar la melodía que tal vez tiene la mayor representación en el boxeo.

Se trata de la canción Eye of the tiger, de la banda Survivor, la cual se hizo famosa por haber sido parte del soundtrack de la película Rocky III, largometraje que entre su concepción, incluyó esa pieza musical.

LAS VEGAS, NEVADA - SEPTEMBER 17: Canelo Alvarez is interviewed after defeating Gennadiy Golovkin to retain his Super Middleweight Title at T-Mobile Arena on September 17, 2022 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Sarah Stier/Getty Images)|Sarah Stier/Getty Images

La historia dice que Silvester Stallone, pidió a Survivor una canción con esa temática para su película, la agrupación trabajó en ella y acompañó el éxito de la cinta. La canción se hizo rápidamente famosa y ganó premios y tras su grabación en 1982, sigue sonando y siendo una canción de culto.

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Canelo escucha Eye of the Tiger en entrenamiento

Destaca que esa canción, la tiene Canelo entre sus melodias para entrenar y motivarse y llegar al punto exacto que quiere alcanzar para su pelea ante John Ryder que está a escasos días de celebrarse y que podrás ver por Azteca Siete, La Casa del Boxeo, este 6 de mayo en el Estadio Akron.

Lo que tienes que saber de la pelea Canelo vs Ryder

-Saúl Canelo Álvarez tendrá su pelea 63 en su carrera

-John Ryder celebrará su pelea 37 como profesional

-’Canelo’ ha sido campeón en 4 divisiones

-John Ryder es campeón interino de la OMB

-’Canelo’ es campeón indiscutido en las 168 libras

-La pelea del 6 de mayo, pudo ocurrir en Inglaterra o Medio Oriente, pero ‘Canelo’ quiso regresar a México

-Para la pelea del 6 de mayo, el CMB entregará un cinturón especial