Canek, el luchador mexicano que humilló a una leyenda de la WWE (VIDEO)

Hace muchos años, más precisamente hace más de cuatro décadas, el mundo de la lucha libre se sorprendió luego de presenciar un enfrentamiento por demás interesante que midió a una figura mexicana, la cual tuvo a bien humillar a una de las leyendas más grandes de la WWE .

Se trata nada más y nada menos que de Canek, quien es considerado uno de los luchadores más importantes que México ha dado en su historia y que, en su casa y ante su gente, humilló a Hulk Hogan, el cual fue el rostro de la WWE y el wrestling durante décadas en los Estados Unidos.

El día que Canek humilló a Hulk Hogan, leyenda de la WWE

Los hechos ocurrieron en el año 1984, más precisamente en el Toreo de Cuatro Caminos de la República Mexicana. Canek y Hulk Hogan se enfrentaron en el cuadrilátero como parte de un combate que unió a dos públicos distintos, así como a dos estandartes de sus respectivos países.

Hulk Hogan llegó a este combate como el campeón de la WWF (WWE) y Canek como el mandamás de la UWA, por lo que en este encuentro se disputaban el título del norteamericano. Al final de las tres caídas el resultado quedó en descalificación dado que ninguno pudo subir al ring después del conteo del réferi.

Sin embargo, y más allá de que cada luchador ganó una caída, la realidad es que los expertos en la materia consideraron que Canek le dio un repaso de lucha libre a Hulk Hogan no solo por plantarse frente a él, sino por mostrarle dotes a ras de lona y en el llaveo, hecho que hizo lucir mal al héroe americano.

¿Qué significó esta lucha para Canek?

Tiempo después, el propio Príncipe Maya aseguró que enfrentar a Hulk Hogan fue un punto importante en su carrera, pues demostró que los luchadores mexicanos pueden competir ante las estrellas de la WWE y demás luchadores de Estados Unidos, dejando con ello la vara alta para sus demás compañeros.