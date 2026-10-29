Los números mágicos de Canelo vs Mbilli: 29 peleas de campeonato mundial y 21 años como boxeador profesional

El calendario tiene una manera particular de rendir homenaje a los grandes boxeadores. Este 29 de octubre, mientras Saúl Canelo Álvarez se encuentra frente a Christian Mbilli en la conferencia de prensa de su próxima pelea, se cumplen exactamente 21 años desde que el mexicano comenzó a ganarse la vida con los puños.

El 29 de octubre de 2005, un adolescente de 15 años subió al ring para enfrentar a Abraham González en Tonalá, Jalisco. Ganó por nocaut técnico en el cuarto asalto, sin imaginar que aquella primera victoria sería el punto de partida de una carrera que lo llevaría a conquistar campeonatos mundiales en cuatro divisiones.

Dos décadas después, aquel muchacho pelirrojo de Guadalajara es el nombre más reconocido del boxeo internacional. Cambiaron los escenarios, las bolsas y las exigencias, pero el oficio continúa siendo el mismo. Subir al cuadrilátero y encontrar la manera de imponerse al hombre que espera en la esquina contraria.

La pelea 29 por un campeonato mundial

Canelo ha disputado 68 combates profesionales, con 63 victorias, tres derrotas y dos empates. Este sábado, frente a Mbilli, llegará a 69 presentaciones y 29 peleas con un título mundial en disputa.

Según los registros del Consejo Mundial de Boxeo, su balance en esas 28 citas de campeonato es de 24 triunfos, tres derrotas y un empate. Una estadística que retrata su permanencia entre los protagonistas de la élite.

Su primer cinturón mundial llegó en 2011, cuando venció a Matthew Hatton. Después conquistó títulos en superwelter, mediano, supermediano y semipesado. En 2021 se convirtió en el primer campeón indiscutido de las 168 libras.

Ahora, a los 36 años, el mexicano regresa después de su derrota ante Terence Crawford, con una misión diferente a la de sus anteriores defensas. Christian Mbilli posee el cinturón supermediano del CMB y llega invicto, con 29 triunfos y un empate.

Grand arrival 😎 #CaneloMbilli https://t.co/MEkrmcBHim — Canelo Alvarez (@Canelo) October 28, 2026

La coincidencia resulta irresistible. Canelo celebra 21 años de carrera mientras prepara su pelea mundialista número 29, precisamente contra un campeón que acumula 29 victorias.

El muchacho que debutó a los 15 años ya cumplió 36. Ha pasado más de la mitad de su vida como boxeador profesional y todavía encuentra razones para ponerse los guantes.

El sábado, los números volverán a contar su historia. Pero el resultado frente a Mbilli decidirá cómo comienza el siguiente capítulo.

