Canelo Álvarez se desplomó en este ranking y miles de mexicanos ya lo lamentan

La derrota del Canelo Álvarez ante Terence Crawford significó el tercer descalabro en la trayectoria del boxeador mexicano. El pasado 13 de septiembre fue una noche triste para el tapatío. No solamente perdió, sino que también se desplomó en uno de los rankings más poderosos del pugilismo. Cayó hasta el décimo sitio como el mejor libra por libra de la actualidad. Su rival del fin de semana ahora es el líder del listado de The Ring.

Una de las imágenes que le dio la vuelta al mundo fue en la que Crawford le devolvió los cinturones al Canelo. El nacido en Nebraska, sigue como invicto en el boxeo después de sus 42 paleas, en las que 31 ha salido con la mano en alto gracias a un nocaut. Se convirtió en el primer boxeador en ser campeón indiscutido en tres divisiones distintas. También aseguró que la revancha ante el mexicano se podría dar en cualquier momento, si las circunstancias lo permiten.

El Top 10 de The Ring

Terence Crawford (Estados Unidos) Oleksandr Usyk (Ucrania) Naoya Inoue (Japón) Dmitry Bivol (Rusia) Artur Beterbiev (Rusia) Jesse Rodríguez (Estados Unidos) Junto Nakatani (Japón) Shakur Stevenson (Estados Unidos) David Benavidez (Estados Unidos Saúl Álvarez (México)

¿Qué se viene para el futuro del Canelo Álvarez?

Después de la derrota, muchos aficionados y no tan aficionados se preguntan qué se viene para la carrera de Saúl Álvarez. Algunos han declarado que el retiro estaría cerca, el pugilista mexicano ya declaró que sería cuando cumpla 37 años, mientras que ahora tiene 35. También en la conferencia de prensa post pelea se le pudo observar con su familia. En ellos es precisamente en los que se quiere enfocar el tapatío.

“Ahorita, lo único que tengo en la cabeza es disfrutar a mi familia, disfrutar a mis hijos. Después de eso, en algunas semanas, dos o tres, hablaré con mi equipo y veremos qué viene para el futuro. Seguramente vienen cosas buenas”, sentenció el Canelo. El ex campeón también reconoció que no pudo descifrar los movimientos de Crawford, pero que sabe que se preparó al 100 por ciento.