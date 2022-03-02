Canelo Álvarez y Dmitry Bivol, frente a frente en rueda de prensa

Este miércoles el mexicano Saúl Canelo Álvarez y su oponente del 7 de mayo, Dmitry Bivol, se vieron las caras en una rueda de prensa celebrada en San Diego, en el que ambas esquinas dieron sus impresiones del duelo que se robará todos los reflectores en la Arena T-Mobile, la cual ya fue confirmada como sede del evento.

Será el próximo mes de mayo, cuando el tapatío de 31 años, choque ante el ruso que tiene la misma edad, y el deseo de dar cuenta del campeón indiscutido. Ambas posturas, sus capacidades, el palmarés y el marco en el que se enfrentarán, la vuelven altamente llamativa.

Canelo, estrella en la rueda de prensa

Canelo Álvarez llegó en su coche Bugatti, de millones de dólares, luego se encaminó hacia el sitio de la conferencia y en su camino se encontró con Bivol, a quien le dio la mano en señal de respeto deportivo.

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Luego ambos pasaron junto a sus equipos al escenario y arrancó la rueda de prensa, en la que Canelo, al tomar el micrófono, se dirigió a los medios en inglés, durante todo el tiempo, algo que no había ocurrido.

“Gracias por la oportunidad de pelear por tu campeonato mundial”, adelantó Canelo a Bivol, y acotó que “Será un gran año, trabajaré mucho para ser el mejor en el ring. Daremos una gran pelea para los fans. Gracias a todos por el apoyo y nos vemos el 7 de mayo”.

Además Álvarez, se dijo emocionado de volver a pelear con DAZN en su alianza con Eddie Hearn, a quien después le respondió algunas preguntas.

“Me gustan los desafíos, me hacen sentir vivo. Es un gran rival Bivol. Estoy muy emocionado de aparecer el 7 de mayo en Las Vegas”, recalcó.

Bivol agradece pelear ante Canelo

Con problemas para poder comunicarse, Dmitry Bivol brevemente agradeció a su equipo y a los implicados para poder celebrar esta pelea.

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“Hola a todos, quiero agradecerles. Quiero darle las gracias a mi equipo, a mi promotor, a Eddie Hearn y a Canelo Álvarez por darme la oportunidad de pelear contra él en mayo. Confío en esta pelea de mis habilidades, confío en la victoria, gracias”.

Box Azteca transmitirá Canelo vs Bivol

Canelo Álvarez se medirá en una pelea de alto calibre ante Dmitry Bivol, en la que el ruso pone en juego su campeonato semicompleto de la AMB, en combate que podrás seguir en vivo por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.