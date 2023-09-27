Entrevista exclusiva con el ‘Canelo’ Álvarez previo a la Conferencia de prensa con Jermell Charlo

Platicamos con el ‘Canelo’ Álvarez previo a su Conferencia de prensa con Jermell Charlo, donde confesó lo mucho que ama, y amará el boxeo tras su retiro

Por: Azteca Deportes

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