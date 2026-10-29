¡CANELO ÁLVAREZ Y CHRISTIAN MBILLI CARA A CARA! 🔥 ¡TENSIÓN TOTAL EN EL BOXEO!
¡SE CALIENTA EL AMBIENTE! 🥊🔥 Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli protagonizan un intenso cara a cara que enciende la emoción entre los aficionados al boxeo. ¿Será Mbilli uno de los mayores desafíos para el campeón mexicano?
¡CANELO ÁLVAREZ Y CHRISTIAN MBILLI FRENTE A FRENTE! 🥊🔥
Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli acaparan los reflectores con un cara a cara lleno de tensión, miradas desafiantes y emociones que ponen a hablar al mundo del boxeo.