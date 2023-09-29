Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs Jermell Charlo: así se vivió la Ceremonia de Pesaje de la pelea

Este viernes 29 de septiembre, se llevó a cabo la Ceremonia de Pesaje para la pelea Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs Jermell Charlo; revive los mejores momentos

Por: Azteca Deportes

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