Canelo Álvarez vs Jermell Charlo: No te la pierdas por todos los canales de TV Azteca

El próximo sábado 30 de septiembre, Saúl ‘Canelo’ Álvarez se medirá a Jermell Charlo, combate que no te puedes perder por todos los canales de TV Azteca

Por: Azteca Deportes

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