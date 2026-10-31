Canelo Álvarez vs Mbilli: pelea completa en la cartelera de México vs El Mundo del 31 de octubre del 2026 (VIDEO)

Revive todas las emociones de la pelea entre Canelo Álvarez vs Mbilli, totalmente narrada y con todos los momentos destacados.

Tarde importante para Saúl que logró llevarse la victoria, recuperar el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

Canelo fue el ganador por decisión unanime luego de que los jueces tuvieran en sus tarjetas 115-112, 116-111 y 117-110.