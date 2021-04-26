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Fútbol

Canelo se echa un ‘round’ con Ezekiel Elliott

Saúl “Canelo” Álvarez enfrentó a Ezequiel Elliott, corredor de los Vaqueros de Dallas, en una ronda de golf en San Diego, California.

Canelo Álvarez boxeador mexicano

Escrito por: Azteca Deportes

Es bien conocido por los fans de Saúl 'Canelo' Álvarez, que los guantes, el ring y el gimnasio son algunas de las grandes pasiones del boxeador mexicano. Sin embargo, el boxeo no es el único deporte que le entusiasma.

El golf también se ha convertido en una de sus más grandes pasiones deportivas. En los últimos años, se ha hecho habitual ver al Canelo vestido con playera polo, gorra y con un bastón en la mano, listo para recorrer los campos de golf en México o en Estados Unidos.

El campeón mundial paró su actividad en el ring por un momento para aceptar el reto de jugar y caminar los fairways de un campo de golf en San Diego, Calfornia junto al corredor de los Vaqueros de Dallas, Ezekiel Elliott.

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En las imágenes, se ve al "Canelo" Álvarez en excelente estado físico y da muestra de su talento para este deporte que poco a poco lo ha ido conquistando. En otras ocasiones hemos visto al “Canelo” jugando con otros deportistas como Tony Romo, Kyle Williams e incluso con los golfistas profesionales Abraham Ancer, Carlos Ortiz y Gaby López.

A pesar de que no lleva mucho tiempo practicando golf, su gusto por este deporte ha crecido a tal grado que ha mencionado que le recuerda a sus inicios en el pugilismo y desea seguir jugando para incrementar su nivel. Por eso aprovecha cada que tiene una oportunidad para darse una escapada al campo.

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Canelo Álvarez vs Billy Joe Saunders

Saúl “Canelo” Álvarez volverá al cuadrilátero el próximo 8 de mayo para enfrentar al británico, de 31 años, Billy Joe Saunders. No te pierdas la cobertura de la pelea en Azteca Deportes, La Casa del Boxeo.

Canelo Álvarez jugando golf

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