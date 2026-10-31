Canelo controla a Mbilli y se encamina a ganar el round 10 en Riad, Arabia Saudita; VIDEO
Canelo Álvarez volvió a dominar otro episodio, ésta vez el round 10, para encaminarse a la victoria y arrebatarle el round 10 de la cartelera de México vs El Mundo
Canelo Álvarez se hizo de humo y evitó los volados de Christian Mbilli. El peleador tapatío, a sabiendas de que estaba dominando el combate, evitó los golpes del francés que se vió mermado tras los golpes al abdomen del otrora campeón unánime de los supermedianos.