logo deportes horizontal
BOX AZTECA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Canelo controla a Mbilli y se encamina a ganar el round 10 en Riad, Arabia Saudita; VIDEO

Canelo Álvarez volvió a dominar otro episodio, ésta vez el round 10, para encaminarse a la victoria y arrebatarle el round 10 de la cartelera de México vs El Mundo

Por: Alain Arenas

Canelo Álvarez se hizo de humo y evitó los volados de Christian Mbilli. El peleador tapatío, a sabiendas de que estaba dominando el combate, evitó los golpes del francés que se vió mermado tras los golpes al abdomen del otrora campeón unánime de los supermedianos.

Tags relacionados
Canelo Álvarez