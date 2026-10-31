Mbilli trata de buscar el KO vs Canelo, pero el tapatío lo elude para consumar su victoria por el campeonato supermediano del CMB; VIDEO
Christian Mbilli salió desesperado para rescatar el nocaut vs Canelo Álvarez, pero el francés no pudo con la defensa del mexicano que terminó por arrebatarle su título
Christian Mbilli buscó el nocaut que le permitiera rescatar la victoria vs Canelo Álvarez, pero el peleador francés nunca pudo encontrar la humanidad del tapatío, que se encaminó a ganar el título supermediano del CMB.