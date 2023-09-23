Caneloman: El juguete de acción noqueador de Saúl ‘Canelo’ Álvarez

Caneloman se convertirá en tu juguete de acción favorita por su máxima velocidad con la que ataca a sus rivales en el cuadrilátero: inspirado en Saúl ‘Canelo’ Álvarez

Por: Azteca Deportes

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