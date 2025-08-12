Es canterano de Chivas, está en su mejor momento y aun así se despidió del equipo

Chivas en este mercado de verano se puede dar el lujo de presumir que dos de sus canteranos se fueron a Europa, el primero de ellos es Mateo Chávez quien llegó al AZ Alkmaar y es su gran joya, y el segundo es Dylan Guajardo, otro juvenil del Rebaño quien también probará suerte en el Viejo Continente, aunque él lo hará después de no tener minutos con el Tapatío, filial del Guadalajara. Y eso que pasa por un buen momento después de ganar la Liga de Expansión y el Campeón de Campeones.

Guajardo llegó a las Chivas con tan sólo 12 años de edad y a los 23 se despidió del club de sus amores agradeciendo a todas las personas que estuvieron detrás de él apoyándolo en cualquier momento. También a sus entrenadores y reconociendo que le toca irse, pero que “no es un adiós, sino un hasta pronto”. Los rojiblancos no se pueden dar el lujo de dejar ir jugadores, pues el fin de semana perdieron ante el Santos y el equipo aún no encuentra el camino del triunfo.

Chivas Chivas suma 8 partidos sin ganar en todas las ediciones en las que ha participado en la Leagues Cup

“Desde los 12 años este escudo me enseñó a soñar, a luchar y a nunca rendirme. Gracias Chivas por formarme dentro y fuera de la cancha y a cada persona que fue parte de mi proceso, por su apoyo y enseñanzas en cada paso. Hoy toca volar lejos, en busca de seguir creciendo y persiguiendo mis metas… pero sé que este no es un adiós, sino un hasta pronto. Porque los caminos que se construyen con pasión siempre se vuelven a encontrar”, se puede leer en el mensaje que escribió Guajardo en sus redes sociales.

Dylan Guajardo y un paso exitoso por las inferiores de las Chivas

Algunos de los múltiples trofeos que conquistó Dylan Guajardo mientras defendió los colores del Guadalajara fueron el bicampeonato Sub-13, los títulos en Sub-17 y Sub-20. Y con el Tapatío se colgó la medalla de campeón en Liga de Expansión MX y en Campeón de Campeones, pero pese a sus grandes actuaciones jamás logró mostrar su talento en el primer equipo de Chivas.

A través de un comunicado de prensa que se publicó en redes sociales, las Chivas y el Tapatío dieron a conocer el destino de Guajardo y de otro de sus compañeros que tampoco entra en planes para la siguiente temporada, agradeciendo por su entrega y defender siempre sus colores.

“El Club Deportivo Tapatío informa que dos de sus jugadores continuarán su carrera en el extranjero, con el objetivo de impulsar su desarrollo y proyección internacional: Daniel Flores y Dylan Guajardo”, se puede leer.