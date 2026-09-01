ÚLTIMA HORA: Portero de México en el Mundial 2026 podría fichar con equipo de Madrid

El mercado de fichajes está a punto de cerrar, pero siguen surgiendo rumores sobre posibles movimientos de última hora y recientemente se ha revelado el interés del Rayo Vallecano de LaLiga de España por los servicios de Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna que formó parte de la convocatoria de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Carlos Acevedo interesa en el Rayo Vallecano

El portero de los Satos Laguna ha dejado gratas impresiones como uno de los elementos rescatables en el equipo y su desempeño ha llamado la atención del Rayo Vallecano del barrio de Vallecas en Madrid, España, que estaría dispuesto a ofrecer una oferta de compra al conjunto lagunero para ficharlo.

De acuerdo con reportes, el conjunto de Vallecas habría presentado una oferta formal por los servicios del guardameta que asciende a los 2 millones de euros por la carta de Acevedo de 30 años.

Cabe señalar que Acevedo tiene contrato hasta junio del 2027 y, de acuerdo con el portal especializado en fichaje de jugadores Transfermakt, tiene un valor en el mercado de 2.8 millones de Euros, por lo que la oferta del Rayo es inferior a lo que estaría tasado el guardameta.

Carlos Acevedo es canterano del Santos Laguna y debutó en el primer equipo en el 2017 a los 21 años. Desde entonces ha disputado 248 partidos, recibiendo 374 y dejando su marca imbatido en 58 ocasiones en todas las competiciones.

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