Club América perderá a este jugador y su nuevo equipo es en la Liga Expansión

El Club América busca refuerzos y también realiza ventas en pleno Apertura 2026. Aunque las Águilas todavía tienen pendientes algunas altas, también existen jugadores que debieron buscar otro destino para continuar con su carrera. Uno de ellos es un canterano que regresó a Coapa después de su préstamo con el Puebla.

El nuevo destino del jugador que se va del América

Miguel Ramírez, conocido futbolísticamente como ‘Isco’, dejará al América para continuar su carrera en la Liga Expansión MX. El mediocampista se incorporará a los Coyotes de Tlaxcala mediante un préstamo para disputar el Apertura 2026.

Ramírez había regresado a Coapa después de su etapa con Puebla, donde buscaba adquirir experiencia y tener mayores oportunidades. Pero no pudo conseguir lugar y el Tlaxcala será el equipo en el que buscará sumar minutos.

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Para Ramírez, el cambio representa un nuevo desafío. El futbolista tendrá la posibilidad de disputar la Liga de Expansión y buscar regularidad durante la temporada para seguir creciendo para volver a la máxima categoría.

América no les dio lugar en su equipo

Miguel ‘Isco’ Ramírez no fue el único jugador que regresó a Coapa tras un préstamo y terminó saliendo nuevamente. Esteban Lozano también volvió al América después de jugar con Puebla, pero Guillermo Almada tampoco consideró que tuviera un lugar en su plantilla.

La diferencia es que Lozano continuará en la Liga BBVA MX. El delantero fue enviado a préstamo a Santos Laguna para disputar el Apertura 2026, por lo que seguirá compitiendo en la máxima categoría del futbol mexicano. En el caso de Ramírez, su futuro estará en Tlaxcala, donde buscará competir al máximo para volver al América.

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