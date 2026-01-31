¿Se venden los Seahawks? Se especula tras el Super Bowl LX

Diversos medios informativos en Estados Unidos reportan que el equipo de Seattle Seahawks podría ser vendido tras disputar el Super Bowl LX ante los New England Patriots. La noticia generó un fuerte impacto en el mundo de la NFL, pues se trata de una de las franquicias más sólidas en los últimos años.

Según las versiones difundidas, el grupo propietario estaría evaluando ofertas de inversionistas interesados en adquirir al equipo, aprovechando el momento de alta exposición mediática que significa haber llegado al Super Bowl. Sin embargo, un vocero de la organización salió al paso y desmintió categóricamente los rumores, asegurando que no existe ningún proceso formal de venta y que el club se mantiene enfocado en sus objetivos deportivos.

La especulación no es nueva. Desde hace meses se hablaba de la posibilidad de que los Seahawks cambiaran de manos, especialmente tras el fallecimiento de Paul Allen, su histórico dueño, y la administración de su hermana Jody Allen al frente del Paul G. Allen Trust. Aunque oficialmente se ha reiterado que el equipo no está en el mercado, la cercanía de un evento tan relevante como el Super Bowl ha reavivado las versiones.

TE PUEDE INTERESAR:



Existe preocupación de que un cambio de propietarios afecte la identidad de la franquicia, que ha construido una sólida relación con la comunidad local y con su famoso “12th Man”, los aficionados que se ha convertido en símbolo de apoyo incondicional.

En caso de que los Seahawks se pongan a la venta tras disputar el partido por el campeonato, sería un hecho inédito en la NFL. La estimación del precio podría oscilar entre siete y ocho mil millones de dólares. Una operación de esa magnitud impondría un nuevo récord en la liga, superando la venta de los Washington Commanders, adquiridos en 2023 por más de seis mil millones de dólares por el grupo encabezado por Josh Harris.

Mientras tanto, los jugadores y el cuerpo técnico se mantienen al margen de la polémica. El enfoque está puesto en el duelo contra los Patriots, un partido que marcará la historia reciente de la franquicia. La posibilidad de levantar un nuevo trofeo Vince Lombardi es la prioridad absoluta, más allá de los rumores externos.

¿Dónde ver el Super Bowl LX?

La final esperada de la NFL la podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca con la narración y análisis de Enrique Garay, Eduardo Ruiz, Pablo de Rubens, Inés Sainz y Andy Sola a partir de las 17:00 horas tiempo del centro de México este 8 de febrero.

