Leyenda del tenis tendrá un hijo con fan; esta es la inverosímil historia

La admiración de los fanáticos por los deportistas muchas veces raya en lo enfermizo, por ello tampoco es extraño encontrar seguidores que se obsesionan de manera romántica con los grandes exponentes del deporte. En ese sentido, muchos de ellos consideran a este hombre como un auténtico afortunado que conquistó el corazón de esta leyenda del tenis español. Así fue la historia de película de Garbiñe Muguruza y su marido… padre de su hijo recién nacido.

¿Cómo fue enamorada esta leyenda del tenis de España?

La relación que los deportistas tienen con los fanáticos suele ser cercana, sin embargo no tanto como para tener un vínculo afectivo. Sin embargo, Arthur Borges cautivó - y viceversa - a Garbiñe desde el primer momento que se conocieron. Al encontrarse en la calle él le deseó buena suerte en el US Open donde la tenista competiría y así llegó el amor a primera vista. “Salgo y me lo encuentro en la calle de repente, se da vuelta y me dice: buena suerte en el US Open. Me quedé pensando: guau, es tan guapo”.

Por ello, el 5 de octubre de 2024 llegó la hora esperada para la pareja, esto cuando la tenista española anunció su salida del circuito profesional del tenis. Hace unos días, para cerrar la historia romántica de su relación, expusieron el nacimiento de su primer hijo, Marcos Borges Muguruza. Y es que ambos quedaron flechados, pues él le pidió una foto aquél día donde se conocieron… era un fanático de su desempeño deportivo.

Arthur Borges tiene el título en Administración de Empresas y dirige la firma Made to Measure de Tom Ford para Norteamérica. En el pasado trabajaba como modelo y desfiló para marcas como Armani, Hugo Boss y Zegna. El finlandés nacido en Islas Canarias estuvo casado con la atleta finlandesa (patinadora) Kiira Korpi, unión que terminó en el 2021.

¿Por qué se considera a Garbiñe Muguruza una leyenda del tenis?

La nacida en Venezuela conquistó dos Grand Slam (Roland Garros en 2016 y Wimbledon 2017) y se quedó con el segundo puesto en otros dos (Wimbledon 2015 y Abierto de Australia 2016). Sumó otros siete trofeos de WTA y campeonó en las finales del WTA 2021. Fue en ese 2017 donde alcanzó el número uno mundial y también se le premió como la Jugadora del Año en WTA y en ITF.