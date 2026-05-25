Carlos Rodolfo Rotondi fue el héroe de Cruz Azul, pero antes lo tachaban de villano por esto
El extremo y mediocentro argentino marcó el gol que le dio la Décima a la Máquina contra Pumas
El futbol es el deporte más hermoso del mundo porque, entre otras cosas, siempre da revancha. Vaya que Carlos Rodolfo Rotondi sabe de esto. Pues ahora es el gran héroe de Cruz Azul, que se coronó campeón tras vencer a Pumas UNAM. El equipo de Joel Huiqui levantó la Décima gracias a vencer 2-1 a la UNAM y el mediocentro argentino dejó atrás sus días como villano.
Así como Gonzalo Piovi le puso picante al resultado con sus declaraciones, Rotondi marcó la historia de resiliencia más importante de este Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Pues el futbolista de 29 años había sido catalogado como el villano de la Máquina Celeste en dos torneos distintos, pues había cometido penales contra Club América que habían significado la eliminación.
Por esto Rotondi era el villano de Cruz Azul hasta ahora
Antes de quedar como el héroe de la Décima, Rotondi era considerado un “villano” en Cruz Azul porque en el Clausura 2024, cometió un penal que le costó el título al Cruz Azul ante el América. Pues a los 77 minutos Henry Martín marcó el gol de la victoria global para el América y el mediapunta argentino quedó como el culpable por cometer la infracción.
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Algo similar le pasó algunos meses después en el Apertura 2024, cuando cometió otro penal que le costó la eliminación al Cruz Azul en semifinales ante el América.
ASÍ SE VIÓ LA ANOTACIÓN DE ROTONDI A NIVEL DE CANCHA 🫡— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 25, 2026
EL fútbol da revanchas y hoy Rodolfo ha tenido la suya, estas son de las cosas más bellas que tiene el fútbol🤯#FinalBotanera #CruzAzulPumas pic.twitter.com/TVlU1Q0p2D
Rotondi se convirtió en héroe de la Décima de Cruz Azul
Rodolfo Rotondi tuvo una final espectacular de acuerdo a sus estadísticas. Pues el argentino marcó el gol ganador, lanzó el centro del tanto que terminó en el empate. Además de eso, fue el futbolista que más disparos a puerta intentó (3) y no registró pérdidas de balón ni cometió ninguna falta. Sin dudas, una final para la historia.
Continuando con nuestro ejercicio de TRANSPARENCIA desde la Comisión de Árbitros, les compartimos con ustedes cómo se tomó la decisión de marcar penal en el área de Cruz Azul al minuto 71, tras la disputa del balón entre Reyes y Rotondi.— Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) May 27, 2024
Luego de la recomendación del VAR de una… pic.twitter.com/n0TCZN4X2x
Los números de Carlos Rotondi en Cruz Azul
De acuerdo a las cifras de BeSoccer, sitio especializado en mercado de fichajes, los números de Carlos Rotondi en Cruz Azul son los siguientes:
- Partidos jugados: 169
- Encuentros como titular: 156
- Goles convertidos: 29
- Asistencias aportadas: 26
- Tarjetas recibidas: 25 amarillas y 1 roja
- Títulos conseguidos: 2 (Concacaf Champions Cup 2025 y Liga MX Clausura 2026).