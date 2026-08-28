Carmen Romero, experta en longevidad: “Hay tres edades que pueden marcar cómo vas a envejecer: 44, 60 y 78 años”

La forma en la que una persona llega a la vejez puede estar relacionada con los hábitos que mantiene durante décadas. Carmen Romero, especialista en longevidad y autora de La edad no importa, dice que cuidar la salud debe entenderse como una inversión a largo plazo, en la que cada decisión cotidiana, sobre todo en tres edades puntuales, tiene consecuencias.

En una entrevista con EFE, Carmen Romero explica que existen tres momentos que pueden representar oportunidades importantes para revisar los hábitos: los 44, 60 y 78 años. La especialista considera que cada una de estas edades presenta diferentes desafíos y también ventanas para actuar sobre la salud.

La edad donde las personas comienzan a ganar peso, según Carmen Romero

A los 44 años, Romero señala que muchas personas comienzan a experimentar una mayor facilidad para ganar peso. Por este motivo, considera que puede ser un momento adecuado para prestar más atención a la alimentación, la actividad física y otros hábitos cotidianos.

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Los 60 años y las enfermedades

La siguiente etapa que destaca la experta se encuentra alrededor de los 60 años. Según su explicación, durante este periodo comienzan a aparecer con mayor frecuencia algunos problemas de salud, entre ellos las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Mantener hábitos saludables durante los años anteriores puede ayudar.

Los 78 años y el nivel de autonomía de una persona

Carmen Romero identifica los 78 años como otro momento relevante. Según su planteamiento, el estado de salud que una persona tenga a esa edad puede influir en su nivel de autonomía y dependencia durante los años posteriores. Por eso, la especialista insiste en que el objetivo no debería ser simplemente vivir más años, sino vivir mejor durante esos años.

Combatir el estrés para retrasar el envejecimiento

Romero también coloca el estrés entre los factores que pueden acelerar el envejecimiento. La doctora considera que se ha normalizado vivir bajo niveles elevados de tensión y advierte que sus efectos pueden terminar afectando la salud.

En su opinión, reducir el estrés debe formar parte de cualquier estrategia relacionada con la longevidad. Para la especialista, cada pequeño cambio cuenta y nunca es demasiado tarde para comenzar a cuidar la salud.