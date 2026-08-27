ÚLTIMA HORA: suspenderán 4 partidos del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

A pesar de que el Apertura 2026 tiene un calendario confirmado (ver PDF), todos los caminos apuntan a que se suspenderán 4 partidos de la Liga BBVA MX en las próximas semanas. Eso sí, será por una razón muy positiva.

La Jornada 7 del Apertura 2026 tendrá modificaciones importantes debido al cierre de la Leagues Cup 2026. Cuatro encuentros deberán ser reprogramados porque Toluca, Rayados de Monterrey, América y León están involucrados en las instancias finales del torneo internacional que se disputa entre clubes de la Liga MX y de la MLS.

¿Por qué se suspenderán partidos del Apertura 2026?

La Liga MX tendrá que realizar ajustes a su calendario porque los partidos por el tercer lugar y la final de la Leagues Cup están programados para el 6 de septiembre. Esto afecta directamente a los cuatro equipos mexicanos que llegaron a las semifinales, independientemente de los resultados que obtengan en esa instancia.

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La situación es inédita desde la ampliación del torneo en 2023, ya que por primera vez cuatro clubes de la Liga MX alcanzaron las semifinales. Toluca, Monterrey, América y León tienen asegurado jugar en ese fin de semana. Por eso, sus compromisos de la Jornada 7 tendrán que cambiar de fecha.

¿Cuáles son los 4 partidos de la Liga MX que se suspenderán?

Club Puebla – Deportivo Toluca FC: previsto para el 4 de septiembre a las 19:00.

previsto para el 4 de septiembre a las 19:00. Gallos Blancos de Querétaro – Rayados de Monterrey: previsto para el 5 de septiembre a las 17:00.

previsto para el 5 de septiembre a las 17:00. Club América – Xolos de Tijuana: previsto para el 5 de septiembre a las 19:00.

previsto para el 5 de septiembre a las 19:00. Pumas UNAM – Club León: previsto para el 6 de septiembre a las 12:00.

Cuatro partidos de la Fecha 7 del Apertura 2026 deberán ser reprogramados por la Final y el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026.



· Puebla – Toluca

· Querétaro – Monterrey

· América – Tijuana

· Pumas – León pic.twitter.com/Vka7EwVKvX — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) August 27, 2026

¿Cómo quedaron conformadas las semifinales de la Leagues Cup 2026?

Toluca enfrentará a León, mientras que Monterrey se medirá con América en la otra llave. Esto garantiza que un club de la Liga MX llegará a la final y, a la vez, será la primera vez que el futbol mexicano consiga el título bajo el formato actual.

La Leagues Cup había sido dominada por clubes de la MLS desde su renovación. Inter Miami, Columbus Crew y Seattle Sounders conquistaron las últimas tres ediciones. Ahora, Toluca, León, Monterrey o América buscarán el trofeo.

