deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Valentina Murrieta rompe marcas: ninguna portera mexicana había detenido tantos penales en un Mundial

Valentina Murrieta se convirtió en la heroína de la Selección Mexicana Femenil Sub-17 en el Mundial Marruecos 2025 al parar cinco tiros penales implantando una marca histórica

Valentina Murrieta
@CaracasMany
Fernando Campos
Selección Azteca
Compartir

Valentina Murrieta se convirtió en la heroína de la Selección Mexicana Femenil Sub-17 en el Mundial Marruecos 2025 al parar cinco tiros penales en el torneo implantando una marca en la historia del futbol femenino mexicano. 

Resumen del partido: Juárez 1 -2 Querétaro| Jornada 17 | Apertura 2025 | Liga MX

¿En qué equipo juega Valentina Murrieta en la Liga MX Femenil?

La joven portera, originaria del estado de Veracruz y actual jugadora del equipo del América Femenil, firmó una Copa del Mundo memorable al detener cinco penales en total: dos en tiempo regular y uno en la tanda ante Italia, y dos más en la serie definitiva frente a Brasil, que le dieron a México el tercer lugar del certamen mundialista.

También te puede interesar:

Valentina, de apenas 17 años, se convirtió en todo un muro en momentos importantes para el conjunto azteca. En los cuartos de final ante Italia, sus reflejos evitaron la eliminación al detener dos disparos desde los once pasos durante el tiempo reglamentario, y luego selló el pase a semifinales con una atajada más en la tanda final. En el partido por el tercer lugar frente a Brasil, volvió a brillar al contener dos penales más, permitiendo que la Selección Mexicana se impusiera 3-1 tras el empate 1-1 en los 90 minutos.

¿Cuántos goles recibió Valentina Murrieta en el Mundial Sub-17?

Durante el torneo, la arquera mexicana solo recibió cuatro goles (dos de Corea del Norte, uno Países Bajos y uno ante Brasil) en seis partidos, mostrando solidez, liderazgo y temple en cada presentación. Su actuación no solo fue vital para el podio mexicano, sino que también la coloca en la conversación de la mejor guardameta del Mundial Marruecos 2025.

Ninguna portera mexicana había logrado detener cinco penales en una misma edición mundialista de cualquier categoría. Su desempeño es uno de los más destacados en la historia del futbol mexicano, y sin duda, un parteaguas para futuras generaciones.

Valentina Murrieta no solo defendió el arco, defendió un sueño. Su nombre ya está grabado en la memoria del futbol mexicano, y su futuro luce tan brillante como sus guantes en Marruecos.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Fernando Campos

Autor / Redactor

Fernando Campos

Te Recomendamos

1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Casi la Hace! Jugada Grande | México vs Ecuador
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Falla el Segundo! México Perdona a Ecuador | Mexico vs Ecuador
goioll ecuador 1.jpg
Selección Azteca
¡Gol de Jordy Alcívar! Ecuador empata el partido ante México en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Quiñones Perdona a Ecuador: México Deja Ir el Segundo Gol | México vs Ecuador
GOL Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
¡GOOLAZO de Germán Berterame! México abre el marcador ante Ecuador en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
×
×