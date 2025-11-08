Valentina Murrieta rompe marcas: ninguna portera mexicana había detenido tantos penales en un Mundial

Valentina Murrieta se convirtió en la heroína de la Selección Mexicana Femenil Sub-17 en el Mundial Marruecos 2025 al parar cinco tiros penales en el torneo implantando una marca en la historia del futbol femenino mexicano.

Resumen del partido: Juárez 1 -2 Querétaro| Jornada 17 | Apertura 2025 | Liga MX

¿En qué equipo juega Valentina Murrieta en la Liga MX Femenil?

La joven portera, originaria del estado de Veracruz y actual jugadora del equipo del América Femenil, firmó una Copa del Mundo memorable al detener cinco penales en total: dos en tiempo regular y uno en la tanda ante Italia, y dos más en la serie definitiva frente a Brasil, que le dieron a México el tercer lugar del certamen mundialista.

También te puede interesar:



Valentina, de apenas 17 años, se convirtió en todo un muro en momentos importantes para el conjunto azteca. En los cuartos de final ante Italia, sus reflejos evitaron la eliminación al detener dos disparos desde los once pasos durante el tiempo reglamentario, y luego selló el pase a semifinales con una atajada más en la tanda final. En el partido por el tercer lugar frente a Brasil, volvió a brillar al contener dos penales más, permitiendo que la Selección Mexicana se impusiera 3-1 tras el empate 1-1 en los 90 minutos.

¿Cuántos goles recibió Valentina Murrieta en el Mundial Sub-17?

Durante el torneo, la arquera mexicana solo recibió cuatro goles (dos de Corea del Norte, uno Países Bajos y uno ante Brasil) en seis partidos, mostrando solidez, liderazgo y temple en cada presentación. Su actuación no solo fue vital para el podio mexicano, sino que también la coloca en la conversación de la mejor guardameta del Mundial Marruecos 2025.

Ninguna portera mexicana había logrado detener cinco penales en una misma edición mundialista de cualquier categoría. Su desempeño es uno de los más destacados en la historia del futbol mexicano, y sin duda, un parteaguas para futuras generaciones.

Valentina Murrieta no solo defendió el arco, defendió un sueño. Su nombre ya está grabado en la memoria del futbol mexicano, y su futuro luce tan brillante como sus guantes en Marruecos.

