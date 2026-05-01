Cartelera COMPLETA de la pelea de David Benavidez vs Gilberto Zurdo Ramírez, que pasará TV Azteca Deportes
David Benavidez y Zurdo Ramírez protagonizarán una de las peleas más esperadas del año
David Benavidez y Giberto 'Zurdo' Ramírez se enfrentan este sábado 2 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas en una pelea en la que estará en juego el título unificado de peso crucero de la AMB y el OMB y que tendrá otros grandes combates que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.
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La cartelera completa de David Benevidez vs Zurdo Ramírez
El enfrentamiento entre David Benavidez y Zurdo Ramírez será el combate estelar de una velada y que también tendrá a Jaime Munguía enfrentándose a Armando Reséndiz en peso Supermediano.
Serán siete peleas las que se disputarán este sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, como parte de la tradicional función de boxeo con motivo de las celebraciones del 5 de Mayo.
Cartelera completa:
- David Benavidez vs Gilberto 'Zurdo' Ramírez | Por los títulos de peso crucero de la AMB y CMB
- Jaime Munguía vs Armando Reséndiez | Por el título de supermediano de la AMB
- Óscar Duarte vs Ángel Fierro | En peso super ligero
- Isaac Lucero vs Ismael Flores | En peso super welter
- Jorge Chávez vs Tito Sánchez | En peso super gallo
- Daniel Blancas vs Raúl Salomón
- Juan Carrillo vs Marlon Delgado
No te pierdas de esta super cartelera totalmente en vivo y gratis a través de la señal de TV Azteca tras el partido entre los Tigres de la UANL y las Chivas por la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026.
Además, podrás tener acceso anticipado al enfrentamiento en la app y en el sitio web de Azteca Deportes con el equipo de Box Azteca.
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