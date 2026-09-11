Cartelera completa de la pelea Julio César Chávez Jr vs Jeison Troncoso, que se desarrollará en Puebla

La Casa del Boxeo presenta es 12 de septiembre una nueva presentación del ex campeón mundial Julio César Chávez Jr, quien ha dicho no descartar ir por una oportunidades de campeonato del mundo, por lo que su combate ante el aguerrido boxeador colombiano Jeison Troncoso, quien está feliz de visitar México y medirse ante un legado histórico.

Box Azteca tendrá no solo a Julio César Chávez Jr, también tendrá a Omar Chávez, quienes juntos han luchador por seguir con la dinastía. El Gimnasio Miguel Hidalgo, de la capital poblana se llenará de energía con esta serie de contiendas de pronóstico reservado, y en el que se desea que el máximo ganador sea el público.

Fecha, hora y canal de transmisión de la pelea Chávez Jr vs Jeison Troncoso

Pelea: Julio César Chávez Jr vs Jeison Troncoso

Fecha: 12 de septiembre

Hora: 11:00 PM

Transmisión: Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación

La cartelera completa de la función Julio César Chávez vs Jeison Troncoso

Este sábado 12 de septiembre, en el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla, habrá una cartelera que presenta entre las peleas más relevantes a:

- Julio César Chávez Jr vs Jeison Troncoso | Peso crucero

- Omar Chávez vs Brayan Santander | peso semicompleto

- Alexis Molina vs Alexandro Peque Santiago | peso supergallo

Las palabras de Julio César Chávez Jr y Jeison Troncoso, previo al enfrentamiento de este sábado 12 de septiembre

Julio César Chávez Jr, peleador mexicano que ha encontrado un segundo aire, explicó que viene motivado, dispuesto a brillar en el encordado y feliz de que su rival se agendó con tiempo de antelación, por lo que verá a un contrincante preparado y que seguramente estudió las cualidades y errores del Hijo de la Leyenda.

En las declaraciones recogidas por Box Azteca, además Chávez Jr indicó que no descarta ilusionarse y pensar en un nuevo campeonato del mundo como figuras del boxeo lo anhelaron en el pasado, pero recordó que tendrán que ir paso a paso en esa búsqueda.

Por su parte, Jeison Troncoso, con marca en el boxeo de 14 victorias con 10 nocauts, además de tres derrotas, las tres por la vía del nocaut; tras su última pelea celebrada el 19 de diciembre del 2025 ante Leonardo Mosquera, pleito en el lo noquearon.