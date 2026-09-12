Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Cartelera COMPLETA de la Noches de la UFC: Peleas, horarios y rivales de José Miguel Hidalgo y Brandon Moreno

Conoce la cartelera completa y todas las peleas de hoy sábado 12 de septiembre de la UFC, con la participación de José Miguel Hidalgo y Brandon Moreno

Brandon Moreno UFC
Brandon Moreno buscará hacer valer su condición de local en un UFC Fight Night en el que intentará borrar el amargo recuerdo de su derrota a finales de 2025|ufcespanol.com

Escrito por: Iván Vilchis

Este sábado 12 de septiembre del 2026, hay una función especial en la UFC que se llevará acabo en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona. Una fecha que tendrá la participación de diferentes mexicanos, fecha especial previo a la celebración de la Independencia de México.

El evento estará encabezado por Jean Silva y José Miguel Delgado, siendo la pelea estelar. Pero hay varios mexicanos que podrás ver como: Brandon Moreno, Alexa Grasso, David Martínez, Edgar Chairez, Rafa Garcia, Jessie Rosas y Regina Tarin.

El evento arranca desde las 12 horas tiempo del centro de México con las peleas preliminares. Para la cartelera estelar, comienza en punto de las 15 horas tiempo del centro de México.

  • Fecha: sábado 12 de septiembre de 2026
  • Sede: Desert Diamond Arena, Glendale, Arizona
  • Preliminares: 12:00 p.m. CDMX
  • Cartelera estelar: 15:00 p.m. CDMX

Cartelera de la UFC HOY 12 DE SEPTIEMBRE

Cartelera estelar

  • Peso pluma: Jean Silva vs José Miguel Delgado
  • Peso mosca: Brandon Moreno vs Joseph Morales
  • Peso pluma: Tommy McMillen vs Marwan Rahiki
  • Peso mosca femenil: Manon Fiorot vs Alexa Grasso
  • Peso completo: Waldo Cortes-Acosta vs Curtis Blaydes
  • Peso gallo: David Martínez vs Dan Ige

Cartelera preliminar

  • Peso pactado 130 lb: Tim Elliott vs Edgar Cháirez
  • Peso welter: Ignacio Bahamondes vs Muslim Salikhov
  • Peso medio: Yousri Belgaroui vs Djorden Santos
  • Peso ligero: Drakkar Klose vs Tommy Gantt
  • Peso ligero: Rafa García vs Rongzhu
  • Peso pluma: Sean King III vs Jessie Rosas
  • Peso mosca: JJ Aldrich vs Regina Tarín

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

Ver en vivo
9:50 a. m.
ONEFA BORREGOS PUEBLA VS MYT FECHA .jpeg

ONEFA| Borregos Puebla vs Borregos Monterrey

12:50 p. m.
PALMEIRAS VS SAO PAOLO FECHA.jpg

Brasileirao| Palmeiras vs Sao Paolo

3:20 p. m.
BOTAFOGO VS BRAGANTINO FECHA.jpg

Brasileirao| Botafogo vs Bragantino

5:31 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso Live Previo

10:20 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso

10:45 p. m.
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
13 SEP
MIRASSOL VS VITORIA FECHA.jpg

Brasileirao| Mirassol vs Vitoria

12:50 p. m.
13 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
14 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
14 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
14 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
14 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
15 SEP
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
15 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
15 SEP