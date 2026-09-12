Cartelera COMPLETA de la Noches de la UFC: Peleas, horarios y rivales de José Miguel Hidalgo y Brandon Moreno

Este sábado 12 de septiembre del 2026, hay una función especial en la UFC que se llevará acabo en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona. Una fecha que tendrá la participación de diferentes mexicanos, fecha especial previo a la celebración de la Independencia de México.

El evento estará encabezado por Jean Silva y José Miguel Delgado, siendo la pelea estelar. Pero hay varios mexicanos que podrás ver como: Brandon Moreno, Alexa Grasso, David Martínez, Edgar Chairez, Rafa Garcia, Jessie Rosas y Regina Tarin.

El evento arranca desde las 12 horas tiempo del centro de México con las peleas preliminares. Para la cartelera estelar, comienza en punto de las 15 horas tiempo del centro de México.

Fecha: sábado 12 de septiembre de 2026

Sede: Desert Diamond Arena, Glendale, Arizona

Preliminares: 12:00 p.m. CDMX

Cartelera estelar: 15:00 p.m. CDMX

Cartelera de la UFC HOY 12 DE SEPTIEMBRE

Cartelera estelar

Peso pluma: Jean Silva vs José Miguel Delgado

Peso mosca: Brandon Moreno vs Joseph Morales

Peso pluma: Tommy McMillen vs Marwan Rahiki

Peso mosca femenil: Manon Fiorot vs Alexa Grasso

Peso completo: Waldo Cortes-Acosta vs Curtis Blaydes

Peso gallo: David Martínez vs Dan Ige

Cartelera preliminar