Cartelera COMPLETA de la Noches de la UFC: Peleas, horarios y rivales de José Miguel Hidalgo y Brandon Moreno
Conoce la cartelera completa y todas las peleas de hoy sábado 12 de septiembre de la UFC, con la participación de José Miguel Hidalgo y Brandon Moreno
Este sábado 12 de septiembre del 2026, hay una función especial en la UFC que se llevará acabo en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona. Una fecha que tendrá la participación de diferentes mexicanos, fecha especial previo a la celebración de la Independencia de México.
El evento estará encabezado por Jean Silva y José Miguel Delgado, siendo la pelea estelar. Pero hay varios mexicanos que podrás ver como: Brandon Moreno, Alexa Grasso, David Martínez, Edgar Chairez, Rafa Garcia, Jessie Rosas y Regina Tarin.
El evento arranca desde las 12 horas tiempo del centro de México con las peleas preliminares. Para la cartelera estelar, comienza en punto de las 15 horas tiempo del centro de México.
- Fecha: sábado 12 de septiembre de 2026
- Sede: Desert Diamond Arena, Glendale, Arizona
- Preliminares: 12:00 p.m. CDMX
- Cartelera estelar: 15:00 p.m. CDMX
Cartelera de la UFC HOY 12 DE SEPTIEMBRE
Cartelera estelar
- Peso pluma: Jean Silva vs José Miguel Delgado
- Peso mosca: Brandon Moreno vs Joseph Morales
- Peso pluma: Tommy McMillen vs Marwan Rahiki
- Peso mosca femenil: Manon Fiorot vs Alexa Grasso
- Peso completo: Waldo Cortes-Acosta vs Curtis Blaydes
- Peso gallo: David Martínez vs Dan Ige
Cartelera preliminar
- Peso pactado 130 lb: Tim Elliott vs Edgar Cháirez
- Peso welter: Ignacio Bahamondes vs Muslim Salikhov
- Peso medio: Yousri Belgaroui vs Djorden Santos
- Peso ligero: Drakkar Klose vs Tommy Gantt
- Peso ligero: Rafa García vs Rongzhu
- Peso pluma: Sean King III vs Jessie Rosas
- Peso mosca: JJ Aldrich vs Regina Tarín