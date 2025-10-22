¿Cuándo llegará la nueva película de Jujutsu Kaisen: Execution a México?

Crunchyroll, en colaboración con Sony Pictures, preparan uno de los estrenos más importantes y llamativos que habrá en este cierre del año. Recientemente se han concedido más detalles respecto a la nueva película Jujutsu Kaisen: Ejecución , motivo por el cual aquí conocerás cuándo se estrena en México.

Se trata, entonces, de un adelanto de lo que será la tercera temporada de un anime que poco a poco ha comenzado a superar las expectativas de sus seguidores, atrayendo, a la vez, nuevos rostros. Debido a ello, es preciso que sepas cuándo llega a los principales cines de México Jujutsu Kaisen: Execution.

¿Cuándo se estrena Jujutsu Kaisen: Execution en México?

De acuerdo con información de El Universal, la película Jujutsu Kaisen: Ejecución llegará a las principales salas de cine en México el próximo jueves 20 de noviembre. La fuente detalla que su estreno también se llevará a cabo en Latinoamérica y habrá funciones subtituladas y dobladas al español latino.

De hecho, fue a través de las redes sociales que se pudo disfrutar del primer avance de la película, misma que muestra el retorno de Megumi Fushiguro, Satoru Gojo, Yuji Itadori y, por supuesto, Yuta Okkotsu, quien fue el protagonista de Jujutstu Kaisen 0 y que se espera tengo un rol importante en esta nueva entrega.

¿De qué tratará la película Jujutsu Kaisen?

Se sabe que la película regresará a los acontecimientos que se llevaron a cabo en el Arco del Incidente de Shibuya, esto a través de la batalla entre los hechiceros luego de la captura de Satoru Gojo, uno de los protagonistas de la entrega y quien es considerado el hechicero más poderoso del planeta.

Es así como, en medio del camino, Fushiguro, Itadori y Okkotsu deberán lidiar con una serie de situaciones y maldiciones que los pondrán a prueba tanto física como mental y emocionalmente hablando. Además, se esperan combates de alarido entre los protagonistas, por lo que es probable que las salas de cine estén a reventar.