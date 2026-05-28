Cartelera Noche de los Grandes: Día, horario y lugar para el máscara vs máscara entre los Grandes Americanos

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los eventos de lucha libre más esperados que habrá en México a lo largo del año. La Noche de los Grandes es una completa realidad, motivo por el cual aquí conocerás el día, horario, lugar y la cartelera actualizada hasta hoy.

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La Noche de los Grandes presentará un duelo de máscara vs máscara entre El Grande Americano y el Original Grande Americano, misma que se roba por completo las miradas. Sin embargo, también destaca por tener una cartelera realmente interesante hasta ahora.

¿Cuál es la cartelera para AAA Noche de los Grandes?

Hasta el momento, son cinco las luchas confirmadas para Noche de los Grandes, siendo la principal de estas el duelo entre Los Grandes Americanos por las máscaras. Esta rivalidad se ha convertido en una de las más intensas, en parte, por los encuentros que se han suscitado tanto en México como en Estados Unidos.

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Del mismo modo, otro combate que llama poderosamente la atención es el duelo que El Hijo de Dr Wagner Jr y el Hijo del Vikingo tendrán por el Campeonato Latinoamericano de la AAA. Los títulos Mundiales de Parejas también estarán en juego entre Psycho Clown y Pagano (c) ante los War Riders.

Laredo Kid y Rey Fénix se medirán una vez más por el Título Crucero de la empresa; finalmente, Las Tóxicas se medirán en un duelo 3 vs 3 ante Lola Vice, Bayley y La Catalina. Con cinco luchas confirmadas hasta ahora, se espera que la AAA confirme a más elementos con el pasar de los días, destacando a figuras como La Parka, Rey Fénix y Dominik Mysterio.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será WWE Noche de los Grandes 2026?

Noche de los Grandes, evento de la AAA y la WWE, se llevará a cabo este sábado 30 de mayo en Nuevo León, más precisamente en la Arena Monterrey. El evento comenzará en punto de las 19:00 horas y se podrá disfrutar a través del canal de paga Fox One (con una hora de diferencia). ¿Quién crees que gane el duelo de máscaras?