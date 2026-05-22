El plan de los abogados de El Grande Americano para que esté en Noche de los Grandes

En las últimas horas circuló la noticia del arresto de El Grande Americano, personaje interpretado por el luchador Ludwig Kaiser, durante su travesía en los Estados Unidos. Ante ello, muchas personas se preguntan si la estrella de la AAA aún formará parte de La Noche de los Grandes.

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Como sabes, El Grande Americano se ha vuelto el héroe más importante que la AAA tiene en la actualidad, por lo que se estipuló un máscara vs máscara contra El Original Grande Americano precisamente en La Noche de los Grandes. Ahora bien, ¿Ludwig Kaiser sigue formando parte de la cartelera?

El Grande Americano sí estará en Noche de los Grandes?

De acuerdo con información de Sean Ross Sapp, los abogados de Ludwig Kaiser habrían presentado una solicitud a las autoridades para permitir que El Grande Americano pueda viajar libremente por el mundo, esto considerando que La Noche de los Grandes se llevará a cabo el próximo fin de semana.

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🚨🚨🚨 Según los documentos judiciales de la policía de Orlando a los que ha accedido @ringsidenews_, la detención de Ludwig Kaiser vino después de un altercado en un ascensor con un hombre llamado Richard Reep.



Kaiser entró con una mujer a un ascensor en el que se encontraba… pic.twitter.com/rxvGdkRfjg — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) May 21, 2026

Cabe mencionar que El Grande Americano habría sido arrestado por tener problemas físicos con un hombre dentro de un elevador luego de que este, supuestamente, se quejara de la forma en cómo el luchador “besaba” a su acompañante, de la cual se desconoce su nombre.

Ante esta situación, los abogados de El Grande Americano destacaron que su cliente no cuenta con antecedentes penales previos y, además, se encontraba en México cuando se dio a conocer la orden de arresto, por lo que regresó a los Estados Unidos para entregarse y evitar problemas a futuro.

¿Cuándo será La Noche de los Grandes?

La Noche de los Grandes se llevará a cabo en Nuevo León, más precisamente en la Arena Monterrey, el próximo sábado 30 de mayo en punto de las 19:00 horas. Hasta ahora, la lucha entre El Grande Americano y el Original Grande Americano por las máscaras se mantiene como la estelar.