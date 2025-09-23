Casi un año después, Fernando Gago regresa a Guadalajara; ¿qué ha pasado en Chivas desde su salida?

No hay tiempo que no llegue ni plazo al que no se cumpla. Después de casi un año, Fernando Gago regresa a Guadalajara, pero defendiendo otro escudo y no el de las Chivas. El argentino dirige al Necaxa y prácticamente tiene los mismos números en el actual torneo que el Rebaño Sagrado. La salida de Gago en octubre de 2024 estuvo llena de polémica. Abandonó al club tapatío para cumplir su sueño de dirigir al equipo de sus amores, Boca Juniors. Cuando se esperaba que se tardara en regresar a la Liga BBVA MX, los Rayos decidieron contratarlo.

Las Chivas perdieron el fin de semana ante el Toluca . Las cosas no han cambiado mucho desde que Fernando Gago se fue hace prácticamente 347 días. El Rebaño sigue peleando en la media tabla, se cambian entrenadores al por mayor y los jugadores no logran explotar su mejor nivel. Gabriel Milito es el actual entrenador de los rojiblancos, pero tras la salida del argentino llegaron Arturo Ortega, Óscar García, Gerardo Espinoza y Héctor Altamirano, algunos de manera interina y otros con un corto lapso.

MEXSPORT

¿Cómo le fue a Fernando Gago con Chivas?

Fernando Gago dirigió a Chivas en 38 partidos, de los cuales ganó 17, empató nueve y perdió 12. Sus números no eran malos y la plantilla ya se había adaptado a su idea de juego, pero jamás esperaron que Boca Juniors lo sedujera y decidiera irse. Con el Rebaño logró meterse a las semifinales, pero fue eliminado ante el América. En la Leagues Cup en octavos de final, también las Águilas lo dejaron fuera.

Sobre el plantel al que enfrentará, es prácticamente el mismo que tuvo en 2024. Sí salieron varios jugadores de la institución, pero no fueron muchos de los que él estaba acostumbrado a utilizar. Toño Briseño, Víctor Guzmán, Pavel Pérez, Chiquete Orozco, Jesús Sánchez, Ricardo Marín, Fernando Beltrán, Carlos Cisneros, Fidel Barajas y Jesús Brigido son algunos de los futbolistas que se fueron.

Así llegan Chivas y Necaxa a este encuentro

Tanto Chivas como Necaxa saben que no pueden perder más partidos si quieren calificar a la siguiente ronda. Van 9 jornadas y los dos clubes se encuentran peleando la parte media de la tabla general. Los Rayos con nueve puntos ocupan el lugar 12 en el Apertura 2025, han ganado dos encuentros, empatado tres y perdido cuatro. El Guadalajara suma ocho unidades, producto de dos triunfos, dos empates y cinco derrotas.

Este miércoles en punto de las 19:07 horas se verán las caras en el Estadio AKRON. Si Chivas logra sacar la victoria escalaría posiciones para salir del mal momento y poder soñar con una posible calificación a la Liguilla.