Más de 4 equipos quieren llevarse a una de las joyas de Club América y podría ser pronto

Así como André Jardine contó algo sobre los jugadores de Club América que pocos creían, hay uno de esos futbolistas de las Águilas que es apuntado como una de las posibles bajas del equipo en el mercado de verano, precisamente luego del final del Clausura 2026 y de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Pues todos los caminos apuntan a que más de 4 equipos de Europa lo quieren.

Mientras que la IA predijo cuál será el rival de América en la Liguilla del Clausura 2026, hay un futbolista que podría dejar el Nido de Coapa y también la Liga BBVA MX. Resulta que Israel Reyes es pretendido por entre 4 y 6 equipos de Europa, según los distintos reportes que han trascendido en las últimas horas. Así, las Águilas perderían a una de sus piezas más importantes.

during the 15th round match between America and Toluca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on April 18, 2026 in Mexico City, Mexico.|---MexSportAgency---/MEXSPORT

Los equipos que estarían en búsqueda de Israel Reyes en Club América

De acuerdo a distintos reportes, la Roma sería el principal candidato a fichar a Israel Reyes al finalizar este semestre con Mundial incluido. En tanto, la información de Ekrem Konur, periodista especializado en mercado de fichajes, dice que el seleccionado mexicano también sería pretendido por el Porto de Portugal y por otros 4 equipos: Lyon, Villarreal, Benfica y Lyon.

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¿Cuánto dinero podría ganar Club América con Israel Reyes?

El defensa central y lateral derecho de 25 años ha sido una de las piezas importantes de América en la temporada y se espera que pueda ser convocado por Javier Aguirre para la Selección Nacional de México en el Mundial 2026. La directiva americanista esperaría al torneo para ganar más dinero. Hoy Israel Reyes está tasado en 5 millones de euros, según Transfermarkt.

Israel Reyes sería el único convocado del América por la Selección Mexicana.|Club América

Los números de Israel Reyes en Club América

Según los reportes que marca BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, los números de Israel Reyes en Club América han sido los siguientes desde que llegó a esta institución: