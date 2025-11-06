Casi nadie conocía a la madrastra de Lamine Yamal: ella es quien se casará con su padre.

Desde hace tiempo que subió a la cima. Ahora Lamine Yamal se metió en un prestigioso ranking con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi . Sin embargo, también toma relevancia todo lo que él y su padre hacen por fuera del terreno de juego, ya que son dos personas muy mediáticas. Por ejemplo, ahora se dio a conocer que el futbolista tendrá nueva madrastra.

Mientras que Lamine Yamal se separó de Nicki Nicole (de quien se viralizó un video al borde de la censura) , su padre tendrá nueva esposa. Resulta que Mounir Nasraoui anunció en sus redes sociales oficiales que se casará con Khristina, su novia que es mucho más joven que él. Es que publicó una imagen con un corazón negro y un anillo.

Instagram de Mounir Nasraoui. Mounir Nasraoui y su futura esposa.

Por el momento no hay muchos más detalles sobre la fecha de la boda entre Nasraoui y Khristina. Además, ella mantiene su vida privada de una manera muy reservada, por lo que casi no se sabe a qué se dedica ni cómo se conocieron con el padre del futbolista español. De todos modos, se muestran muy enamorados en las redes sociales. ¿Florece un nuevo amor?

La diferencia de edad entre el padre de Lamine Yamal y su futura esposa

El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, tiene 35 años y lleva menos de un año saliendo con una joven de 23 años, a la cual llaman Krissy. Es decir, hay 12 años de diferencia entre ellos y solo 5 entre el futbolista y la mujer en cuestión. De todos modos, se desconoce con exactitud cuándo comenzó la relación, puesto que en febrero de 2025 comenzaron a subir fotos.

¿Quién es el padre y quién es la madre de Lamine Yamal? Llevan años separados

El padre del futbolista del Barcelona de 18 años es Mounir Nasraoui, mientras que la madre de Yamal es Sheila Ebana. Los progenitores del extremo derecho están separados desde 2010. Es decir que ellos terminaron su relación amorosa apenas 2 años después del nacimiento de Lamine, el crack del futbol.

Lamine Yamal no está bien en el amor

Mientras su padre disfruta de su futura esposa, Lamine Yamal lleva un par de semanas separado de Nicki Nicole, la cantante argentina con la que estuvo en pareja durante cerca de 2 meses.