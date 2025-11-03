deportes
El video de Nicki Nicole que enciende las redes tras su separación de Lamine Yamal

La ex novia de Lamine Yamal ya no está en Barcelona y se viralizaron videos suyos en Argentina junto a otra estrella de la música

El video de Nicki Nicole que enciende las redes tras su separación de Lamine Yamal
X Barcelona y Nicki Nicole
El video de Nicki Nicole que enciende las redes tras su separación de Lamine Yamal.
Mientras que Lamine Yamal responde en la cancha tras su ruptura , Nicki Nicole sigue volviéndose viral en la Argentina. Lejos de mostrarse triste o llorando por haber terminado su relación con el futbolista español de 18 años, la cantante sudamericana apareció junto a otra estrella de la música en un video que trascendió por la sensual performance.

Resulta que Nicki Nicole participó del concierto de Tini Stoessel en su nueva presentación (Futttura) y cantaron juntas la canción ‘Blackout’, la cual lanzaron junto a Emilia Mernes el pasado 25 de marzo de 2025. Todo esto se volvió viral en las redes sociales por la sensual vestimenta que llevaba la ex pareja de Lamine Yamal (que fue criticado en España).

Además del ‘outfit’ rojo que provocó muchos comentarios con elogios a su figura y su belleza, la coreografía y el baile en cuestión junto a Tini y su equipo de danza también generó repercusión por el altísimo nivel de sensualidad. Ambas estrellas de la música argentina se mostraron muy contentas arriba del escenario en el show de ‘Futttura’.

¿Cuánto tiempo duró la relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole?

El noviazgo entre la artista de 25 años y el futbolista de 18 duró apenas 2 meses (siempre y cuando la fecha en la que blanquearon su romance haya sido cierta). La ruptura está confirmada pues ella borró todas sus fotos con él de su cuenta de Instagram, lo que deja a las claras que ya no están juntos.

¿Por qué se separaron Nicki Nicole y Lamine Yamal?

Hubo muchos rumores de una supuesta infidelidad por parte del futbolista del Barcelona mientras la cantante se encontraba en la Argentina. Sin embargo, nada de eso fue confirmado y se separaron a la distancia, mediante una conversación por teléfono celular.

El propio futbolista español habló con la prensa sobre su (ex) relación con Nicki Nicole. “No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya”, sostuvo Lamine Yamal al ser consultado al respecto. ¿Qué pensará ahora que su ex novia sigue siendo viral en redes sociales? Por ahora, parece una novela terminada.

