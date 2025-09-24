Casi nadie recuerda a este crack mexicano, pero dice que ya se prepara para ser el presidente de Chivas

Marco Fabián de la Mora es el crack mexicano que ya casi nadie recuerda pero está en espera de cumplir su mayor sueño. El exseleccionado mexicano también tiene un objetivo por cumplir y para lograrlo se prepara de la mejor manera para algún día ser presidente de Chivas, club que le ganó a Necaxa en el regreso de Fernando Gago a Guadalajara .

Fabián de la Mora declaró a la revista Forbes que actualmente se encuentra semiretirado, pues está a la espera de que el Rangers FC de Andorra, club de que es dueño, alcance a clasificar a al Champions League y pueda jugar por última vez el torneo más importante de futbol a nivel de clubes .

@marcofabian_10 Marco Fabián de la Mora ya se prepara para ser presidente de Chivas

El mexicano reveló que otra de sus metas, tanto a corto como a largo plazo, es crecer sus negocios y ser presidente del equipo que le dio la oportunidad de cumplir su sueño de ser futbolista: Chivas.

“Ahora estoy haciendo mis pininos en un equipo europeo, pero no me cierro las puertas a un día ser presidente de un club importante y como todo el mundo lo sabe, el club que llevo en mi corazón es Guadalajara. Me estoy preparando para el día de mañana, por qué no, pensar en ser presidente de Chivas”, refirió Fabián de la Mora.

La trayectoria de Marco Fabián con las Chivas, club del que quiere ser presidente

Marco Fabián de la Mora surgió de las Fuerzas Básicas de Chivas. Llegó al club desde muy pequeño, ya que su padre trabajó durante años como entrenador formador. El mediocampista debutó con el primer equipo en 2008 y permaneció en el club hasta 2014.

Fabián de la Mora se marchó de la institución rojiblanca a Cruz Azul durante un año, tiempo que le ayudó a recuperar su nivel, pues antes de ello comenzó a tener una fractura con la afición debido a su bajo rendimiento.

El exseleccionado mexicano regresó al club de sus amores para después cumplir uno de sus sueños de jugar en Europa con el Eintracht Frankfurt. Marco, después de su paso por el viejo continente, rodó por varios clubes como:



Philadelphia – Estados Unidos

– Estados Unidos Al-Sadd – Qatar

– Qatar Juárez – México

– México Mazatlán – México

– México Santa Coloma – Andorra

– Andorra Empire Strykers – Estados Unidos

– Estados Unidos Rangers – Andorra.

Los logros de Marco Fabián, crack que jugó en Chivas

Marco Fabián, pese a tenerle un gran cariño a Chivas, solo pudo conquistar un trofeo de la Copa MX en 2016. No obstante, el ahora dueño del Rangers FC de Andorra fue uno de los jugadores que ganó la medalla de oro con la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

El todavía futbolista también ganó la Copa Oro 2011 con el combinado azteca y a nivel de clubes conquistó los siguientes títulos:

